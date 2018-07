Naiara Bellio

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- Con la creación del primer centro nacional de cultivo de semillas orgánicas, expertos del norte de Argentina buscan potenciar estas variedades en un país con fama internacional en producción y exportación de cultivos transgénicos.

Situado en la norteña provincia de Santiago del Estero, el Centro de Producción de Semillas Orgánicas fue hasta no hace mucho un establecimiento dedicado al cultivo de hortalizas orgánicas, hasta que la comunidad científica que lo gestiona decidió apostar por convertirlo en un invernadero que pueda empezar a suplir la demanda nacional de semillas orgánicas. »Todos los productores que hacemos hortalizas orgánicas necesitamos por normativa usar semillas orgánicas. El problema es que en Argentina no hay ninguna empresa que esté produciéndolas y se nos hace casi imposible poder cumplir con ese requisito», aseguró a Efe Marcela Ablín, asesora en Producción del centro. El objetivo principal es, más que trabajar pensando en el mercado internacional, desarrollar y formar a los cerca de 7.000 productores locales del distrito para conseguir una «masa crítica» de cultivadores que puedan usar sus propias semillas y no dependan de la importación.

Según estadísticas proporcionadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina, la producción orgánica en el país austral experimenta un crecimiento interanual del 3 % y un aumento del 13 % por año en sus exportaciones.

El total de productos orgánicos que se exportan desde Argentina a Estados Unidos y la Unión Europea, los dos principales destinos de estas colocaciones, ascendió en 2017 a 150,5 millones de kilos, principalmente cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas y verduras.

En los países de la Unión Europea y en Estados Unidos «se produce mucha semilla orgánica, pero éstas no llegan a Argentina y todavía nadie ha visto la necesidad imperiosa de que esto ocurra», dijo Ablín.

EFE