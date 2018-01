Buenos Aires, 25 ene (EFE).- Periodistas, familiares, amigos y vecinos recuerdan hoy en Argentina al reportero José Luis Cabezas, asesinado hace 21 años tras fotografiar a uno de los empresarios más poderosos del país, lo que fue considerado un crimen contra la libertad de expresión y el conjunto de la sociedad.

En Buenos Aires, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) inauguró este jueves una placa con el rostro del fotógrafo y las palabras “Cabezas Presente” ante decenas de trabajadores de prensa, el mismo lema que gritaron en varias ocasiones durante el homenaje.

“Recuperarse de ese golpe fue muy difícil. Los primeros tiempos nos paralizó, no sabíamos a dónde ir, qué hacer”, “fue, tal vez, históricamente, el momento mas difícil de Argra”, aseguró durante el acto Osvaldo Barattucci, presidente de la asociación en los 90 y quien lideró la lucha por el esclarecimiento del crimen.

En enero de 1997, el cadáver de Cabezas fue encontrado calcinado y con las manos esposadas dentro de un automóvil arrojado al fondo de una fosa situada a las afueras de la ciudad balneario de Pinamar, a 350 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde estaba trabajando junto a su compañero Gabriel Michi para la revista Noticias.

Por el crimen fueron condenadas ocho personas, entre ellas Gregorio Ríos, jefe de custodia del empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1999 y finalmente se lo consideró autor intelectual “mediato” del homicidio.

La única relación que se estableció entre él y Cabezas fue que el reportero le tomó una fotografía sin autorización, que luego se publicó en la portada de la revista.

La Justicia determinó que la banda de delincuentes apodada “Los Horneros” secuestró y mató a Cabezas en complicidad con policías y por orden de Ríos.

“Ese crimen no era casual, sino que era un crimen de advertencia a toda la prensa argentina, un crimen hacia la libertad de expresión y un crimen hacia la sociedad argentina”, apuntó Barattucci, quien recordó la gran movilización que hubo por parte de los reporteros gráficos.

“Seguramente no hemos conseguido toda la verdad, seguramente algo quedó en el camino, pero los condenados sí fueron los asesinos de José Luis. Y verlos hoy, 21 años después, libres tal vez sea legal pero es inmoral”, agregó en referencia al hecho de que salvo dos que fallecieron y uno que permanece en prisión por otra causa vinculada al narcotráfico, todos los condenados están fuera de prisión.

Por su parte, el actual presidente de Argra, Daniel Vides, destacó que la figura de Cabezas “tenía que estar presente” en la asociación porque fue asesinado “por cumplir con su tarea de la mejor forma posible”.

También criticó lo ocurrido en las protestas contra la reforma de las pensiones del Gobierno a finales de 2017, que dejaron enfrentamientos violentos entre manifestantes y Policía y terminaron con varias personas heridas, entre ellas, una treintena de periodistas.

Con él coincidió Rubén Schoffrin, delegado del diario Perfil en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), al asegurar que la “acción brutal” que le costó la vida a Cabezas la revivieron cuando los reporteros “intentaban informar del robo y el despojo que van a sufrir los jubilados durante este año”.

“Nos encontramos, 21 años después, con compañeros reporteros gráficos baleados y decenas de compañeros agredidos porque iban a informar de lo que estaba sucediendo”, criticó.

Precisamente en Perfil habrá esta tarde otro homenaje a Cabezas, en el que estará también presente su excompañero Michi, un acto que se replicará en las sedes de otros medios de comunicación y asociaciones de periodistas de todo el país.

Por la mañana, la familia convocó un acto a la entrada de Pinamar, donde, como cada año, plantaron un pino en memoria del reportero. EFE