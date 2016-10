Buenos Aires, 14 oct (EFE).- Argentina realizó hoy una presentación ante la Secretaría General de las Naciones Unidas por la situación generada luego de que el Reino Unido anunciara que hará ejercicios militares en las islas Malvinas, cuya soberanía ejercen los británicos y reclama históricamente el país sudamericano.

Así lo confirmó ante la prensa el vicecanciller, Carlos Foradori, quien anunció que en la tarde de este viernes se hizo entrega de una «enérgica nota de protesta» al embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, «en virtud de estas maniobras militares que han sido anunciadas» y que se van a realizar, subrayó, en territorio argentino.

«Y básicamente se le manifestó nuestro desagrado por esta situación», añadió Foradori, al tiempo que confirmó que se formalizó la presentación de esta situación ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Antes, la Cancillería había emitido un comunicado señalando que el Gobierno exigió hoy al Reino Unido «que se abstenga» de realizar los ejercicios militares anunciados, «en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido», que incluirán el lanzamiento de misiles.

«Son maniobras que se vienen realizando aproximadamente desde hace 20 años, casi anualmente, en algún caso ha habido más de una maniobra por año. En todos los casos se ha realizado la correspondiente nota de protesta. En este caso lo que hemos hecho es entregársela en mano al embajador del Reino Unido», matizó Foradori. No obstante, fuentes del Gobierno británico dijeron hoy a Efe que las operaciones militares anunciadas son «un ejercicio rutinario que se lleva a cabo en las Malvinas aproximadamente dos veces al año», y que incluyen el «lanzamiento de prueba» de «misiles de corto alcance diseñados para proteger la base aérea de las islas».

Foradori argumentó que aunque las maniobras militares se llevan haciendo desde hace dos décadas, la utilización de misiles se remonta a 2010.

De su encuentro con Kent, el vicecanciller dijo que desde la sede diplomática «tomaron nota y manifestaron que van a enviar esto a la Cancillería británica para su conocimiento y posterior consideración».

«Estas maniobras lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad para poder evitarlas. Han sido anunciadas y entiendo que se van a llevar a cabo. Entendemos que implica una preparación previa de varios meses con anticipación y no creo que esto pueda permitir que se suspenda», recalcó Foradori.