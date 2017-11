Buenos Aires, 19 nov (EFE).- El portavoz de la Armada argentina, Eduardo Balbi, afirmó hoy que no van a «descartar ninguna hipótesis», en la posible aparición del submarino ARA San Juan, cuyo rastro se perdió el pasado miércoles con 44 tripulantes, pero que prefieren ser «cautos» con la información.

»No vamos a descartar ninguna hipótesis», manifestó en declaraciones a la prensa local Balbi, quien aseguró que en tres horas harán público otro parte oficial.

El sumergible, de origen alemán, había partido el lunes del sureño puerto de Ushuaia y se dirigía de regreso a su base, en la localidad bonaerense de Mar del Plata.

Sobre las siete comunicaciones recibidas el pasado sábado en las bases de la Armada y procedentes desde el submarino ARA, el agente señaló que están siendo investigadas.

Las informaciones «se dieron», pero añadió que oficialmente no pueden confirmar que vinieron del submarino en búsqueda.

Según comentó, se han intensificado las labores de búsqueda y, aunque por agua está resultando más complicado debido a las condiciones climáticas adversas, por aire ya se ha rastreado «el 80 %».

El último reporte del submarino, con 44 tripulantes a bordo, se produjo en la madrugada del pasado miércoles, tras lo que, pasado un tiempo prudencial sin tener comunicación con la nave, se resolvió activar a última hora de la tarde del jueves el protocolo de búsqueda.

El portavoz, dijo que las familias de los tripulantes «que han podido viajar» se encuentran en la base naval Mar del Plata a la espera de noticias y donde ya fueron visitados por el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad.

Los miembros de la tripulación contaban con una experiencia de «dos o tres años» y no era la primera vez que embarcaban este año, a punto de finalizar, y agregó que esta es la primera desaparición «de esta magnitud».

El Reino Unido ha sido uno de los países que está aportando mayor colaboración con la búsqueda, y ya envió a la zona rastreada un avión C-130, el buque polar «Protector» y el patrullero «Clyde», todos con tecnología especializada para tratar de restablecer la comunicación con la nave y su paradero preciso. EFE