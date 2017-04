(Segunda Parte)

En la edición del pasado jueves 6 compartíamos algunas palabras del Arquitecto Juan Carlos Ferreira sobre el recientemente fallecido artista plástico salteño César Rodríguez Musmanno, conocido por su apodo «Ojito». Con una segunda parte concluimos hoy la transcripción de sus conceptos, vertidos amablemente a solicitud de EL PUEBLO.

Radical e intransigente «…Era radical e intransigente, en el mejor de los sentidos de esas palabras, que son palabras muy lindas, ¡quién más radical que José Gervasio Artigas!, ese sí que era radical, y Ojito era radical en su compromiso artístico. No hay una sola línea de los proyectos de Ojito Rodríguez Musmanno que haya significado una concesión a lo comercial o a las modas».

El maestro Le Corbusier

«…Y qué casualidad, Ojito nace en el año 27 y dos años después que él naciera, Le Corbusier visita por primera y única vez el Río de la Plata, en 1929 estuvo en Montevideo, y de él sería de quien más aprendió Rodríguez Musmanno y seguramente una de las obras arquitectónica que él más admiró fue la de Le Corbusier».

Admirador de Armando I. Barbieri

Obra de Rodríguez Musmanno es el monumento a Armando Inocencio Barbieri, que se erige en Costanera Norte (frente al Club Remeros). Sobre él dijo Ferreira: «¡Eso es otra joyita! Ahí Utilizó los elementos que amaba: la piedra, el hormigón armado y los fierros viejos. Todas esas cosas están. Y está la geometría, porque esa pared curva es una espiral y esa ménsula de hormigón armado es una parte de una parábola. Con esos hierros que están ahí a la vista hizo un claro símbolo a la obra no terminada, como metáfora de la obra no terminada de Barbieri, de la vida que quedó trunca… Ojito admiraba muchísimo a Barbieri, admiraba sobre todo su obra como estadista departamental, lo que había hecho ese excepcional Intendente en la ciudad de Salto».

Fue fundamental en el «despegue» de la Regional Norte

La consulta al Arquitecto Ferreira respecto al mural realizado por Rodríguez Musmanno en la entrada a la sede de la Regional Norte, dio lugar a la siguiente reflexión: «Si no fue el último (mural que hizo en Salto) anduvo muy cerquita… y ya que hablamos de la Regional Norte quisiera mencionar que Ojito trabajaba en los llamados Servicios del Interior. Cuando llega la intervención a la Universidad, una de las primeras «patadas» fue a Ojito.

Cuando se recupera la democracia y se reinstitucionaliza la Universidad, no se sabía muy bien lo que iba a pasar con la Regional Norte, porque era sabido que en Montevideo no todo el mundo estaba de acurdo con que hubiera una sede universitaria en Salto.

Y un día vimos aparecer al Rector recientemente repuesto en su cargo después de haber sido echado por la dictadura, el contador Samuel Lichtensztejn. Eso fue una muy buena noticia, porque quería decir que la primera autoridad universitaria venia a Salto a ver qué estaba pasando.

Y apenas retoma su cargo, al primero que vuelve a llamar es al Ojito. Y el Ojito fue un puntal del despegue de la Regional aquí, un aporte que no sé si ha sido reconocido, como tampoco sé si ha sido reconocido el papel de Lichtensztejn, porque la gente es de muy frágil memoria».

La coherencia política

«En política fue de una consecuencia total con su sector político, que fue nuestro Partido Socialista, ¡la 90!, a diferencia de hoy en que yo me voy y tú te vienes y todo eso…El Ojito fue siempre de la 90, en su casa siempre se hicieron reuniones, con todos los riesgos que eso conllevaba… y esa coherencia es otra de las facetas que tenía el Ojito», concluyó el entrevistado.