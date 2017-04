En un extenso y apasionado diálogo derivó la consulta dirigida por EL PUEBLO a Juan Carlos Ferreira, sobre la vida y la obra de César Rodríguez Musmanno (“Ojito”), el artista plástico salteño recientemente fallecido en la capital del país.

Arquitectos los dos, docentes los dos, ambos con una pasional inclinación hacia todas las manifestaciones artísticas y, como si fuera poco, socialistas los dos. Esas son algunas de las coincidencias que hicieron de Ferreira, además de su sólido conocimiento de las obras de Rodríguez Musmanno, la persona que entendimos oportuno consultar. Hoy simplemente entregamos, como Primera Parte, algunos pasajes de sus palabras.

Arte y compromiso social

“Él unía su arte a su compromiso social, que no es lo mismo que hacer “arte”, entre comillas, con la base de un cierto compromiso social, porque muchas veces eso deriva en algo tan feo que es un panfleto, y la obra de Ojito está muy lejos de ser panfletaria. Una obra puede tener un fortísimo componente ideológico, como es el caso, en lo cinematográfico, de la película El acorazado Potemkin, que es un canto a la futura revolución del los proletarios del mundo y es una maravilla. Inmediatamente agregó Ferreira: “Lo que no quiere decir que Ojito no hubiese hecho, por otra parte, estupendas residencias para las familias de clase media, un ejemplo notorio es su propia casa (Zorrilla y Belén), esa maravilla que debería tener más atención por parte de mucha gente”.

El muralismo

Rodríguez Musmanno siempre concibió al arte de los murales (en espacios públicos especialmente) como forma de “democratizar” la cultura, de colocarla al alcance de todos. A propósito dijo el entrevistado: “…pero además su muralismo lo llevó a las escuelas, ¡qué mejor lugar!, y siempre con el lenguaje que él utilizaba, que era un lenguaje moderno, porque si algo fue Ojito, fue un radical intransigente, en el mejor de los sentidos… nunca tuvo una concesión a lo comercial…”.

La mejor escuela

En otro momento de la conversación y en homenaje a César Rodríguez Musmanno, Juan Carlos Ferreira quiso mencionar unos versos del español José Agustín Goytisolo, un fragmento poético titulado “Pero tu aprendizaje está en la calle”. Es el siguiente:

Desconfía de aquellos que te enseñan

listas de nombres, fórmulas y fechas

y que siempre repiten modelos de cultura

que son la triste herencia que aborreces.

No apredas sólo cosas, piensa en ellas

y construye a tu antojo situaciones e imágenes

que rompan la barrera que aseguran existe

entre la realidad y la utopía (…)

Después sal a la calle y observa:

es la mejor escuela de tu vida.

Celebración

“Esto de ‘triste herencia’ yo siempre lo vi en Ojito y lo de ‘construir situaciones e imágenes que rompan la barrera entre la realidad y la utopía’ es lo que él hizo a lo largo de estos maravillosos 89 años de vida. Por eso, más allá de cierta tristeza, hoy estamos celebrando esos 89 años”, expresó Ferreira.