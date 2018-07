Las series y las fechas tentativas para la disputa del primer torneo oficial de la temporada 2018

En principio está todo organizado y diagramado, por parte de la dirigencia de la L.S.B para lo que será la fecha de inicio, y la continuación del torneo “Preparación” de básquetbol en categoría Mayores (1ª división). El torneo estaría iniciando el próximo martes 17 del corriente, con el compromiso fijado entre los equipos de Universitario (Salto) vs Ferro Carril (Concordia R.A). Según información llegada desde la propia interna de la Liga, este cronograma y fijación aún no fue votado por los clubes, pero todo haría indicar, que lo que está fijado y diagramando (sujeto siempre a algún cambio de último momento) en referencia a los días de partidos, que todo llevaría adelante con la diagramación y organigrama que con el debido tiempo de antelación se ha programado por parte de la Liga Salteña de Básquetbol.

Primera jornada – Martes 17 de julio

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL (Concordia)

Segunda jornada – Viernes 20 de julio

CÍRCULO SPORTIVO vs FERRO CARRIL F.C (Salto)

Tercera jornada

Sàbado 21 de julio

NACIONAL vs NAÙTICO (Bella Unión)

Cuarta jornada

Martes 24 de julio

SALTO URUGUAY vs

ATLÈTICO JUVENTUS

Torneo “Preparación” Series

Serie Nº 1 Serie Nº 2

Club Náutico (Bella Unión) Ferro Carril Concordia (R.A)

Atlético Juventus Círculo Sportivo

Salto Uruguay Ferro Carril F.C. (Salto)

Nacional Universitario