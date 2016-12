Hoy inicia la segunda fase del campeonato más importante del básquetbol a nivel país, se viene la parte más linda de la competencia con varios salteños formando parte

En la jornada de hoy a la noche en la capital del país, estará iniciando la segunda fase del torneo más importante del básquetbol a nivel país (Súper Liga), la cual arrancará con una fecha completa, con los compromisos que hoy llevarán adelante Aguada vs Urunday Universitario, Larre Borges vs Biguá, Defensor Sporting vs Trouville (TV) y Hebraica y Macabi vs Malvín.

Por otra parte, en la fase del “Reclasificatorio” jugarán Goes vs Welcome (sin público visitante), y Olimpia vs Sayago. El partido entre los equipos de Cordón vs Unión Atlética se disputará el viernes, donde tampoco concurrirá parcialidad visitante.

En reuniones por separado los equipos que jugarán la Súper Liga, y los que actuarán en la fase del “Reclasificatorio”, en la jornada de martes los neutrales fijaron las pautas para la fijación de la segunda fase del certamen. Hubo evidentes disparidad de criterios entre clubes que mantuvieron a sus extranjeros en Montevideo, y aquellos que decidieron liberarlos para viajar a sus países de origen.

Así seguirá

El torneo “Reclasificatorio” jugará su segunda fecha entre miércoles 28, y jueves 29, mientras que la y la tercera se estaría jugando entre los días 3, 4, y 7 de enero, disputándose ese último día, en una ciudad del interior, el compromiso pactado entre Welcome vs Cordón. La programación de la Súper Liga de Básquetbol contaría en principio con un solo partido el próximo jueves 29/12, y luego la tercera fecha se jugaría entre los días 3, y 4 de enero.

Sin parcialidades visitantes

Jugar sin parcialidad “visitante” sería (aún no está bien decidido) una características de la fase del Reclasificatorio. Todos los equipos mencionaron partidos que desean jugar solo con público local, aunque hubo algún delegado clubista que reconoció que es « es esto un desastre económico», y otro dijo que todos sus partidos serán solo con hinchada del equipo locatario… todo un terma.