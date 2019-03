En tres escenarios diferentes, inicia la disputa de la segunda fecha del torneo Apertura en las

divisiones menores de nuestro básquetbol

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Segunda fecha: (1ª Rueda) Apertura

Jueves 21 de marzo

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: U 11 (Escuelita)

Hora 19.15: U 12 (Pre Mini)

Hora 20.30: U 13 (Mini)

Los partidos:

SALTO URUGUAY vs NACIONAL FERRO CARRIL vs

ATLÉTICO JUVENTUS UNIVERSITARIO vs CÍRCULO SPORTIVO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso