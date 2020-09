Por Nicolás Caiazzo

Comienza la actividad en el autódromo Víctor Borrat Fabini con 70 pilotos anotados en las cuatro categorías participantes, un buen número en el arranque del año.

Superturismo presentará 27 pilotos, Superescarabajos 20, Turismo Histórico 13 y Súper Sonic 10.

La actividad comenzó en el día de ayer, con las correspondientes revisaciones técnicas y administrativas, realizándose también las reuniones de pilotos. En el horario de 14.30 a 18.30 hubo tanda de entrenamiento de la categoría Superturismo, donde se encuentra participando el salteño Andre Lafon.

Este sábado, habrá entrenamientos para todas las categorías desde las 08:30 hasta las 12:15. En el horario de 12:35 a 14:18 se desarrollarán las clasificaciones.

Estos son los horarios de las competencias: 14:40, Súper Sonic (10 vueltas). 15:25: Superescarabajos (14 vueltas) 16:10: Superturismo (16 vueltas). 17:00 Turismo Histórico (10 vueltas).

La segunda fecha que se disputará el domingo tendrá de 10:10 a 12:15, tandas de entrenamientos y de 12:35 a 14:18 habrá series de clasificación.

A las 14:40 horas se largará la carrera de Turismo Histórico, a 12 vueltas. A las 15:25 la de Superescarabajos (14 vueltas) y a las 16:10 la de Superturismo (16 vueltas). A la hora 17:00 comenzará la carrera de Súper Sonic (10 vueltas).

Hay que destacar que, respetando el protocolo sanitario aprobado oportunamente, toda la actividad se desarrollará sin la presencia de público.

TRANSMISIÓN POR VTV

AUVO cumplirá estrictamente lo dispuesto por el poder ejecutivo, por ese motivo este fin de semana no se permitirá ingreso de público en el inicio de los Campeonatos Nacionales de Pista en el autódromo Víctor Borrat Fabini.

Seguimos trabajando junto a las autoridades del gobierno para de futuro poder lograr cupos de ingreso de público a nuestros eventos.

Durante el mismo seremos cuidadosos con cada detalle que garantice el normal funcionamiento y acatamiento del protocolo sanitario vigente.

Por eso te invitamos a quedarte en casa y disfrutar de las transmisiones en directo el sábado y domingo en la pantalla de VTV + desde las 14:30 Horas.

LAFON APUNTA AL TÍTULO

«En lo personal nunca paré de asistir al gimnasio, corté un mes con la pretemporada por la pandemia pero me reintegré con Facundo Ernst en Fitness Club. Facundo me entrena en la modalidad personalizada, acompañándome a su vez a las carreras para que yo me suba al auto 100% concentrado sin pensar en si me apretaron las ruedas o si el lunes tal vez debo rendir un examen. Con la inclusión de Facundo en mi equipo apuntamos a olvidarme de lo anterior para concentrarme en la carrera y apuntar a salir campeón. A su vez integramos a Roberto Blanco como jefe de equipo para que organice todo, luego esta Agustín Farias y Juan Sosa como encargados del auto, Serafín Andión y Daniel Mori en logística y telemetría, junto a los hermanos Moriercomo directores del proyecto y con la inclusión de Facundo logré armar el equipo para lograr cerrar el círculo», comentaba Lafon a El Pueblo hace algunas ediciones, cuando ya la vuelta a la pista era una realidad y el deseo de darlo todo para salir campeón un grito a voces.

«El año pasado apostamos a salir campeón, logramos estar bajo la estructura Ford junto a Daniel Ferra y creíamos que teníamos la espalda para hacerle frente a equipos como Toyota, Peugeot, Citroën, Chevrolet, y así fue. Estuvimos en la pelea siempre para salir campeón, obviamente siempre ocurren cosas externas a nosotros, pero más allá de eso en las carreras que pudimos correr anduvimos bien, incluso conseguimos una victoria. En Superturismo están los mejores del Uruguay, contamos con Etchegorry y Aramendia que han salido campeones que son los rivales directos, gente joven de mi generación y gente de mucha experiencia que compiten hace mucho tiempo. La categoría está muy surtida en edades y cuenta con el mejor nivel de pilotos. Daniel Ferra tiene su equipo con su gente y yo con mi equipo y mi gente, pero puntuamos por Ford. A su vez en mi equipo estará Collazo para poder hacer un poquito más de pelea a los demás pilotos y poder compartir información en pista. Viernes Competición correrá con dos autos, uno sería el que utilicé por último en la pasada temporada y el otro sería para que Nicolas Collazo lo utilizara. A su vez voy a seguir puntuando por el campeonato de equipos junto a Daniel Ferra pero utilizando a mi equipo propio. El deseo de mi equipo y el mío personal es ir por el título, ya vamos por el cuarto año compitiendo y creo que es nuestro momento», comentaba, en lo que será una temporada especial por la incorporación de piezas claves que no buscarán más que fortalecer el andamiaje del equipo.

La estrategia será diatinta ñorque se competirá en fechas dobles y el desgaste aún mayor, pero el piloto salteño la tiene clara, «en esta modalidad de campeonato va a jugar mucho la estrategia de cada equipo, habilitaron la hidráulica para que quede más liviana la dirección y los pilotos se cansen menos o el auto se desgaste menos. Hay varios cambios que están incentivando a que podamos competir y llegar en condiciones a las fechas dobles».