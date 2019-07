Por Nicolás Caiazzo

Los Juegos Panamericanos están a la vuelta de la esquina. A partir de este viernes 26 de julio y hasta el 11 de agosto, los países de las tres Américas se darán la mano en Lima para disputar un evento de 39 disciplinas deportivas.

Y ahí estará, como lo hace desde la primera edición en Buenos Aires 1951, Uruguay. Midiéndose ante las potencias de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela y también ante los gigantes del norte: México, Estados Unidos, Canadá, además de Cuba.

¿Qué chances tiene de ganar alguna medalla? Pocas y en algunos deportes específicos. La evolución de este mega evento deportivo marca que para Uruguay es cada vez más complejo clasificarse en cada uno de los deportes.

Prueba de ello es que en los eventos clasificatorios se quedaron por el camino deportistas valiosos como Magdalena Castillo, una campeona sudamericana de karate, o Federico González, competidor de taekwondo que estuvo cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En atletismo, Uruguay presentará a dos grandes créditos, ambos medallas de bronce en Toronto 2015: Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez. Lasa viene de ganar el oro sudamericano en salto largo y viene registrando buenas marcas con tres de sus siete saltos de la temporada por encima de los ocho metros. En Toronto 2015 fue bronce por detrás de los estadounidenses Jeffry Henderson y Marquise Goodwin. El primero de ellos volverá a competir en Lima. Este año ya saltó en 8,38 y lidera el ranking mundial en el que Lasa viene 19º (8,13 m). El otro estadounidense será Zach Bazile quien este año tiene un mejor registro de 7,97 m y que tiene entre los estadounidenses la 12ª mejor marca en el ranking mundial. Además de Henderson, Lasa se las tendrá que ver con dos nuevas estrellas emergentes de Cuba: Juan Miguel Echevarría (8,34 m) y Maykel Massó (8,22 m). Pero sin dudas que el uruguayo es uno de los claros candidatos al podio. Con menos chances pero con chances al n correrá Déborah Rodríguez los 800 m (en Toronto fue bronce en 400 vallas). En su prueba, Estados Unidos no mandará a las poseedoras de las cinco mejores marcas de esta temporada sino a Olivia Baker (2.01.21 y 32ª del ranking mundial) y a Kaela Edwards que el año pasado corrió la prueba en 1.59.18. Rodríguez corrió este año en 2.02.01 y para subirse a un podio deberá correr en el entorno del 2.00. La cubana Rose Marie Almanza es otra rival muy fuerte (1.59.04 esta temporada).

La selección de fútbol, con ocho jugadores que disputaron este año el Mundial sub 20 de Polonia, irá a defender el oro ganado en Toronto 2015. Para el básquetbol es muy complicado porque juegan las ocho potencias del continente. En el grupo, la selección de Edgardo Kogan se medirá con México, Argentina y República Dominicana mientras que en la otra llave jugarán Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela e Islas Vírgenes. El 3×3 femenino, bronce en los Odesur 2018, tendrá ahora rivales de otros quilates.

Julieta Mautone Jimena Mautone viene de batir un récord mundial juvenil en tiro (pistola de aire, 10 metros), será la abanderada y se tiene fe no solo para ganar un podio sino también para pelear la plata o el oro que la depositarían en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Buscar plazas olímpicas también es un objetivo grande para varias disciplinas como es el caso de los deportes ecuestres, y la gimnasia.

El karateca Maximiliano Larrosa es otro de los grandes créditos. Es campeón panamericano, sudamericano y de Juegos Odesur. Pero deberá mejorar mucho lo hecho en Toronto 2015 donde perdió sus tres combates. Para esta ocasión se siente mucho más maduro y preparado.

La pelota vasca y el yachting son clásicos deportes fuertes de Uruguay a nivel de Juegos Panamericanos. Camila Naviliat y Jimena Miranda ya fueron medallistas en Toronto 2015 en la modalidad pelota de goma, en trinquete. Dolores Moreira Y en vela hay varios puntos fuertes: Lola Moreira, plata en Toronto y campeona mundial juvenil, Pablo Defazio-Dominique Knuppel en nacra 17 y el veterano Ricardo Fabini en snipe, un excampeón mundial (1989) que este año volvió y fue plata en los Juegos Odesur de playa de Rosario. El remo, el surf y el vóleibol playa con la dupla Marco Cairús y Mauricio Vieyto están prontos para dar alguna sorpresa según detalla El Observador en el informe que dimos a conocer.

LA SEGUNDA DELEGACIÓN MÁS GRANDE

La delegación uruguaya que nos representará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, será la segunda más grande de la historia comparada con la participación en las diecisiete ediciones anteriores.

Los nuestros participarán en la cita de Lima con un total de 145 deportistas, cifra sólo superada en la primera edición que se realizó en Buenos Aires 1951, donde hubo 188 compatriotas en acción.

De allí en adelante, ninguna presentó una composición tan nutrida, siendo la tercera en dicha tabla, la cita de Río de Janeiro 2017 con 123.

En cuanto a medallas, en la edición de San Pablo 1963, fue donde se alcanzó el mayor botín con 12 en total, cifra que se buscará superar en Lima.

Recordemos que la anterior competencia realizada en Toronto 2015, Uruguay obtuvo cinco medallas por intermedio del fútbol masculino (oro), Dolores Moreira en vela (plata), Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez en atletismo (bronce) y handball femenino (bronce).