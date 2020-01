Por Nicolás Caiazzo

Con una importante concurrencia de allegados, familiares y simpatizantes de las bochas cómo también de Circulo Sportivo, se produjo el pasado lunes en las instalaciones del club azulgrana la inauguración de la cancha de bochas, y con ella el lanzamiento de un proyecto sumamente alentador para el deporte local con la creación de la escuela «Bochita».

La experimentada deportista y entrenadora de Selecciones salteñas, Julia Suárez, llevará sobre sus hombros la realidad de algo en lo que viene trabajando hace ya un año, el fortalecer las bases de un deporte que requiere de una profunda renovación y que con el pasar de los años a nivel mundial ha exigido un crecimiento en las categorías menores y damas. Con una veintena de niños y adolescentes, instalaciones óptimas y acordes a los trabajos planificados que se empezarán a realizar, sumado al deseo ferviente de generar un cambio, Suárez dialogó con El Pueblo.

«Son muchas emociones positivas las que se sienten al vivir la inauguración de la escuelita de bochas. Nervios, felicidad, pasión y amor por este deporte, son algunas de ellas», comentó.

«En muchos departamentos están con la idea de llevar a cabo este proyecto, yo lo presenté en Círculo Sportivo pidiendo una sede y nos brindaron el espacio para trabajar sin fines de lucro.

La idea es promover el deporte y que se haga más popular. Luego seguirá el distribuir los niños que le agarran el gusto a este deporte entre los cuatro equipos que tiene Salto, porque la categoría sub 15 de bochas es obligatoria a nivel país y si las Selecciones no presentan juveniles a principio de año las demás categorías no pueden participar», expresó .

«El referente en este proyecto es Nicolás Preto en Argentina, mientras que en nuestro país se viene llevando a cabo una en Treinta y Tres, arrancando una nueva en Paysandú que se estará inaugurando una esta semana», añadió».

«Los interesados en sumarse a la escuelita deberán contactarse al número 098 414800. Los entrenamientos estarán iniciando en la segunda semana de febrero, apuntando a las categorías sub 15, sub 21 y Damas.

Los horarios y días de entrenamiento se adaptarán a una agenda que permita sumar la mayor cantidad de nuevos adeptos, sin buscar interceder entre las demás actividades de los participantes y sin cobro de dinero por participar», subrayó.