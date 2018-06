Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- El canciller venezolano, Jorge Arreaza, considera que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, “quebró las relaciones” entre los dos países, según una entrevista difundida hoy en un medio local chileno.

Tras un duro cruce de declaraciones con su homólogo chileno, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, en la reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), Arreaza recalcó que las relaciones con Venezuela “las quiebra Sebastián Piñera incluso desde la campaña electoral”. “Es una lástima, pero son gobiernos subordinados que están cumpliendo órdenes”, agregó en una entrevista con el portal La Tercera, al referirse a los 19 países que el martes pasado votaron a favor de suspender a Venezuela de la OEA por “ruptura del orden democrático”.

Chile fue uno de los países que promovió la suspensión de Venezuela de la OEA. Al comentar esta resolución, Arreaza dijo que “viola los principios fundamentales del derecho internacional”. “Mutilaron un principio fundamental, como es el derecho a la no intervención”, apostilló. “Es una jugada muy extraña que solo puede provenir de la administración de (presidente) Donald Trump, del imperialismo, que tiene gobiernos subordinados”, enfatizó el jefe de la diplomacia venezolana. Frente a las palabras de Ampuero, Arreaza señaló que es muy cómodo poder sentarse en un foro y acusar a un gobierno de dictadura, de maltratar a su pueblo, mientras tienen puertas adentro problemas inmensos y malos tratos a su pueblo. “Por eso es que existe el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, que nosotros respetamos hasta que somos agredidos y eso fue lo que ocurrió”, añadió.

Frente a la ausencia de un embajador austral en Venezuela, el canciller Arreaza sostuvo que “mantenemos en Chile nuestra visión diplomática, al más alto nivel y ese tipo de medidas y sanciones diplomáticas no tienen ningún efecto en Venezuela”. “Lo que sí hay es un dolor, porque se supone que somos pueblos hermanos, gobiernos que deberíamos respetarnos y lo que hay es una agresión, un linchamiento contra Venezuela”, concluyó. El embajador de Chile en Caracas, Pedro Ramírez, fue llamado en abril del año pasado, a informar sobre la situación en Venezuela a la anterior administración de Michelle Bachelet, y no retornó más a la embajada en Venezuela.

EFE