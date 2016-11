Además una vivienda precaria se incendió y hubo pérdidas totales

Varios accidentes de tránsito sin personas heridas fueron los que sucedieron en las dos últimas jornadas. Al tiempo que el incendio de una vivienda precaria en la zona noroeste de la ciudad dejó pérdidas totales para la finca pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. Al tiempo que se registraron varios robos en la ciudad.

UNA MARCHA

ATRÁS PROVOCÓ EL

ACCIDENTE

En la mañana del pasado martes, en calle Joaquín Suárez entre 8 de Octubre y 19 de Abril, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por un auto marca Fiat, modelo Super Europa, conducido por un hombre mayor de edad, que se encontraba estacionado contra el cordón este, cruzando marcha atrás hacia el oeste, pretendiendo ingresar a un garaje de una finca; y una moto marca Vital VX110cc, conducida por una mujer, la que circulaba por calle Joaquín Suárez con dirección al sur, resultando lesionada.

La motonetista fue asistida en un centro asistencial cuyo diagnóstico fue: “fractura de miembro inferior izquierdo, quedando internada”. Realizadas las pruebas de espirometría arrojaron resultado negativo. Intervino en el caso la Brigada de Policía de Tránsito.

RARA COLISIÓN

ENTRE AUTOS

En el cruce de Catalina Harriague y Juan H. Paiva, el pasado martes, ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil marca Renault Sedan y un auto marca Renault Clio, ambos conducidos por hombres mayores de edad, los cuales circulaban por Catalina Harriague con dirección al norte, y al llegar a la intersección mencionada, colisionaron, no resultando lesionados. Intervino Brigada de tránsito.

CAYÓ DE LA MOTO

DEBIDO AL PAVIMENTO

MOJADO

Una motocicleta marca Yumbo Max, la cual circulaba por calle Uruguay con dirección al oeste, al llegar a la intersección con 25 de Agosto, dobló y debido al pavimento mojado y las vías del ferrocarril, perdió el dominio del birrodado cayendo y resultando lesionado, siendo asistido en un centro asistencial, donde se le diagnosticó: “politraumatizado, pasa a domicilio”. Efectuada la espirometría, dio resultado cero. El hecho tuvo lugar el pasado martes en horas de la tarde. Intervino Brigada de Tránsito.

UN POZO CON AGUA

OCASIONÓ LA CAÍDA

En la tarde del martes, en la intersección de Avenida Manuel Oribe y Miguel Barreiro, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una moto marca Winner, conducida por un hombre mayor de edad, quien circulaba por Avenida Manuel Oribe con dirección al este y al aproximarse a la intersección mencionada, pasó por encima de un pozo tapado por agua, perdiendo el dominio del birrodado, cayendo al pavimento y resultando lesionado, siendo asistido en el nosocomio local, cuyo diagnóstico fue: “politraumatizado, traumatismo encéfalo craneano, pasa a domicilio”. La espirometría arrojó resultado cero. Intervino Brigada de Tránsito.

INCENDIO

APARENTEMENTE

INTENCIONAL

Personal del Destacamento de Bomberos sofocó a tiempo el incendio; dentro de la finca afortunadamente no se encontraba ninguna persona. Fue en la mañana de ayer, donde el personal policial concurrió a una finca precaria, ubicada en la calle Charrúa y Atahualpa, donde se produjo un incendio.

En el lugar, se encontraba personal del Destacamento de Bomberos, quienes extinguieron el foco ígneo, dando cuenta que el origen del mismo habría sido intencional, constatando que en el interior no habían personas, quemándose tan solo un colchón y una cama. Posteriormente, la propietaria de la misma formuló denuncia, solicitando las medidas del caso, ya que actualmente se encuentra viviendo en otro departamento por problemas de salud. Investiga Seccional 5ta.

VARIAS RAMAS DE

UN ÁRBOL DAÑARON

UNA FINCA DE

BARRIO MALVASIO

En la tarde de ayer, personal policial concurrió a una finca de barrio Malvasio, donde se encontraba personal del Destacamento de Bomberos, personal de la Intendencia de Salto y del Cecoed ya que varias ramas de un árbol habían caído sobre dicha morada, provocando el daño de un pretil y grietas en una pared, por lo cual no podía ser habitada; se procedió al traslado de un hombre que se encontraba en el interior hacia el Hospital Departamental de Salto, quien quedó internado en observación, informándose posteriormente, que el mismo se encontraba en buen estado de salud.

DAÑO A VEHÍCULO

Un hombre denunció que en la noche del martes, personas extrañas le cortaron las dos cubiertas del lado derecho de su automóvil, el cual se encontraba estacionado frente a su finca en barrio Nuevo Uruguay. Investiga Seccional 4ta.

PIDIÓ PROBARSE

UN PAR DE CHAMPIONES Y SE LOS LLEVÓ

SIN PAGAR

Le solicitó al empleado probarse otro par, y aprovechando que el mismo fue a buscárselo, se fue del negocio. Por tal motivo, en representación de un comercio céntrico, un hombre denunció que, en la tarde del martes, ingresó al local un individuo que solicitó un par de championes marca Nike para probarse; posteriormente a esto, le pidió al vendedor otro par, retirándose este hacia el depósito y al regresar, el individuo ya no se encontraba más en el lugar, habiendo hurtando el par de championes, avaluados en la suma de $ 3.390. Investiga Seccional 1ra.

DESAPARECIÓ

BILLETERA CON $ 4.000

EN COMERCIO DE LA

ZONA ESTE

Una mujer denunció que en la mañana del martes, concurrió a un comercio de la Zona Este de la ciudad, dejando su billetera arriba de un escritorio, constatando posteriormente, al ir a buscarla, la falta de la misma, la cual contenía la suma de $ 4.000 y documentos varios. Investiga Seccional 2da.

HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA DE BARRIO

SALADERO

En la mañana del martes, se constató que, tras forzar la puerta de un salón del IPRU ubicado en barrio Saladero, hurtaron una planchita para pelo marca Gama; un secador de pelo; un radio grabador marca Phillips; dos peines, un set de pinturas; un set de manicura profesional; un ventilador; dos baldes de color negro; diez bolsas para residuos y dañaron un espejo. Investiga Seccional 3ra.

VIO LA SOMBRA DEL

LADRÓN SALIENDO POR

LA VENTANA

Una mujer denunció que en la madrugada de ayer, al despertarse, observó la sombra de un hombre en el interior de la finca, ubicada en barrio Independencia, que se retiró por la ventana del frente, constatando posteriormente, el hurto de un celular marca Hyundai E 435, de color blanco; un celular marca Alcatel One Touch, de color negro; un casco de color fucsia con mariposas blancas; y una cartera de color marrón, tamaño mediano, que contenía documentación, percatándose que dicha persona ingresó por la ventana del frente, tras forzar la reja. Investiga Seccional 5ta.