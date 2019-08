ARREBATO

El día viernes 18:00 horas, se recepciona denuncia en Seccional Policial, de una femenina, mayor de edad, la cual hace constar, que en circunstancias que procedía a abrir el garaje de su domicilio de calle 6 de Abril al 400, se le aproxima una moto marca Honda modelo 70 c.c., con dos personas ocupantes, un masculino y una femenina, donde esta ultima desciende rápidamente del vehículo y le arrebata su portafolio, dándose ambos a la fuga, agregando la victima que no resulto lesionada por el hecho y que el objeto hurtado contenía en su interior documentos varios.

HURTO DE VEHÍCULO

El pasado viernes a las 19:30, personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a calle Rincón al 1800 por un hurto de vehículo. En el lugar es entrevistada la víctima, mayor de edad, quien manifiesta, que divisó a un masculino quien le hurta una moto marca Winner modelo Orion, color negra, matrícula HIA-7773, la cual se encontraba estacionada en la puerta del domicilio antes mencionado, dándose a la fuga por calle 18 de Julio al este.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

En el día de ayer hora 21:00, personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a avenida Paraguay y calle Luis A. de Herrera por un siniestro de tránsito. En el lugar se divisa a un masculino, mayor de edad y a su lado una moto marca Yumbo modelo Max 110 c.c., manifestando el motociclista de forma voluntaria, que momento que circulaba por la ubicación en mención, se le atravesó de forma imprevista un can, no pudiendo evitar embestir al mismo, cayendo al pavimento, arribó una Unidad de Emergencia UCMS donde el médico actuante asiste al lesionado; diagnosticando en forma primaria “Traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento”, siendo trasladado a urgencias del Hospital Regional Salto, pasando a Tomógrafo. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente. Tomo intervención personal de la Brigada Departamental de Transito.

PERSONAS REQUERIDAS

El día viernes, hora 22:00 momento que personal Policial se encontraba abocado a tareas de patrullaje, proceden a identificar a un masculino, en avenida Manuel Patule y Rincón; dónde consultado al Centro de Comando Unificado, éste se encuentra requerido por la Unida de Investigaciones, siendo detenido y trasladado a Dependencia Policial para trámites pertinentes.

A la hora 01:30 momento que personal Policial se encontraba abocado a tareas de patrullaje, proceden a identificar a un masculino de 26 años de edad, en calle 18 de Julio entre avenida Manuel Patule y calle Colón; dónde consultado al Centro de Comando Unificado, éste se encuentra requerido por la DDVDG, siendo trasladado a Dependencia Policial para trámites pertinentes.

RAPIÑA A TRANSEÚNTE

El día viernes, hora 23:15, personal Policial es derivado por Mesa Central de Operaciones a Diagonal F. Calafi próximo a calle Luis Pasquet por una rapiña a transeúnte. En el lugar es entrevistado la víctima, mayor de edad, quien manifiesta que en circunstancias que transitaba por la ubicación en mención, fue sorprendido por varios masculinos quienes mediante amenazas y agresiones físicas le hurtan la suma de $U 2.500, dándose todos a la fuga, los efectivos Policiales trasladan al mismo a urgencias del Hospital Regional Salto para su atención, siendo visto por médico de guardia quien le diagnostico “Erosiones en cuerpo, cabeza y extremidades, se le realiza RX, alta”. Momento seguido personal Policial abocado a tareas de patrullaje a los efectos de dar con los autores del hecho y de acuerdo a datos recabados, se divisa a cuatro masculinos de iguales características, siendo identificados. Puesto en conocimiento Fiscalía de Turno dispuso: “Se proceda a la detención de los masculinos, victima sea visto por el Médico Forense y trámites pertinentes”.