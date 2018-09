El comando de Jefatura de Policía tiene su incidencia en el fútbol. Es más: da las cartas.

Y la fijación de los partidos, días y horarios, suelen plantearse al compás mismo de las decisiones que surjan desde el feudo policial. Objetivo de evitar cruces entre hinchas de Ceibal y Salto Nuevo, afuera o dentro del estadio Dickinson. Por eso, Salto Nuevo encara su juego a primera hora y Ceibal a última, en la tarde-noche del próximo domingo 23.

A su vez, Universitario había pateado el tablero,»porque no puede ser que no juguemos a última hora, siendo campeones del Acumulado». Lo real es que las variaciones se produjeron para satisfacer las partes. Se alteró el orden de partidos en relación al domingo que pasó, cuando en definitiva la suspensión ganó la escena.

CERRARON LA PUERTA Y ABRIERON EL DEBATE

Había que resolver cuestiones claves….o graves. O que la prensa no pudiese tener conocimiento para después informar. Lo cierto es que la sesión de la víspera en el Consejo Superior, se inició a las 20.25′. Debate para ajustar y unificar. Soluciones que vieron la luz, en la medida que las variantes ganaron la escena. De cara a la primera fecha, arreglaron el cuadro. A saber.

**********

Domingo 23 de setiembre. 1ª fecha de la tercera rueda.

Campeonato Salteño de Primera División.

Hora 15.00′- Salto Nuevo vs Gladiador.

Hora 17.30′- Ferro Carril vs Nacional.

Hora 20.00′- Ceibal vs Universitario.

En el caso de los hinchas y los sectores a ocupar, también cosa resuelta. Los de Ceibal, Nacional y Salto Nuevo a la Tribuna España. Gladiador, Ferro Carril y Universitario a la «Esc. Fernando Irazoqui»

LA COPA EN LA MEMORIA DE RUBEN «POCHO» DA COL

Los familiares de Ruben Da Col acudieron a la Liga Salteña de Fútbol, a los efectos de hacer entrega del trofeo que será acreditado al Campeón de la tercera rueda (exliguilla). Supo ser Da Col un tricolor de toda la vida, pasando por varias funciones en la Comisión Directiva, con presidencias en su haber. Para José Luis Pertusatti (directivo de Nacional), «fue nuestro referente cuando éramos jóvenes. Siempre solía sostener que «yo soy de Nacional, no de la Comisión Directiva». Los familiares valoraron que el nombre de la copa, sintetice la memoria de quien tanto aportó a la causa tricolor.

SALTO OTRA VEZ EN CASA

A nivel de la Sub 14 y Sub 15 en el marco del Campeonato del Interior, Salto volverá a ser local el próximo sábado. Los dos partidos en el Parque Luis T. Merazzi.

A las 15 horas en Sub 14 y a las 17 en Sub 15. Si el campo de juego no lo permite, la doble jornada se traslada al Parque Dickinson.

RIVER PLATE: LA VOZ DE LA PROTESTA

En las previas, el turno de Atkinson Jorge, dejando en claro su molestia por la hora en que se inició la sesión del Consejo Superior. El delegado de River Plate reclamo mayor puntualidad. En tanto, Juan Ramón Guarino, el presidente transmitió las disculpas, «pero hay situaciones que se complican y que es necesario resolver». Antes de la sesión, más de un delegado de las restantes instituciones, expuso el fastidio ante la espera.

ES EL TURNO DE LA «B»

Hoy martes en tanto desde las 20 horas, sesionará la Divisional «B». Habrá que aguardar la ratificación de la primera fecha de la liguilla para el sábado próximo. Pero además, un hecho que no será menor: se dará ingreso a la nota-reclamo de Cerro, la que será derivada al Tribunal Arbitral. En Cerro interpretan que tiene derecho de jugar un partido con Fénix, para determinar quien de los dos accede a la liguilla.

Aunque en el promedio de puntos, el descenso sería cosa consumada, Cerro se aferra a una convicción: priorizar el ascenso por sobre el descenso. ¿Quién lo determina?: ese es el vacío reglamentario del que tanto se habla.

Una historia a todas luces pendiente.