Hoy viernes 13 de diciembre desde las 20 horas en las instalaciones de Circulo

Sportivo se celebrará el Collision Fight Ultimate 14: Mortal Kombat, por primera

vez en Uruguay habrá Super 4 internacional con 20 combates internacionales y

5 títulos en juego. Participarán luchadores de Uruguay, Argentina, Brasil y

Bosnia. Todos los combates:

Combate Previo:

Vicky «Rose» Montaña vs Monserrat «La Escudera» Achigar

COMBATES PRELIMINARES

01 – Rodrigo «El Misil» Márquez (Vilamir – Salto) vs Nahuel «La Parka»

González (Parka Team – Paysandú)

02 – Gianni «El Insoportable» Acosta (Sukata/Donofrio Team) vs Santiago «El

Mudo» Minas (Shia Ryu – Argentina)

SÚPER 4 DE MMA CATEGORÍA PESOS PESADOS

03 – Leonardo «La Roca» Silva (Roca Team – Mdeo) vs Alex «La Bestia de

Acero» Ramos (Vilamir – Salto)

04 – Gustavo «La Parka» Vilche vs Federico «El Vikingo» Egli (Shia Ryu –

Argentina)

05 – Henry «El Aspero» Ferreira (Vilamir – Uruguay) vs Alejandro «El Búfalo»

Ortíz (Sukata/Donofrio Team)

SUPER 4 DE MMA CATEGORÍA PESO GALLO

06 – Esteban «El Duende» Preira (Vilamir – Uruguay) vs Roberto «Gárgola»

Vieira (Rafa Luz – Brasil)

07 – Roberto «Goku» Diaz (Kaeshi – Argentina) vs Alejandro «La Mula» Gil

COMBATES PRINCIPALES

08 – Luciano «El Aguila» Ramos (MMA Masters – Argentina) vs Brian «El

Esclavo» Ibarra (Furia Team – Argentina)

09 – Joan «Nocaut» Melgarejo (Vilamir – Uruguay) vs Orlando «Megamente»

Cuevas (Furia Team – Argentina)

10 – Mateo «El Zombie» Pereira (Toro Team) vs Nicolas «Mamula» Palacios

(Shia Ryu – Argentina)

Título Profesional de MMA Categoría Peso Pesados

11 – Marcelo «El Leñador» Irrazabal (Vilamir – Uruguay) vs Edvans «La Máquina

de Guerra» Marques

12 – FINAL SUPER 4 PESOS PESADOS

Título Profesional de MMA Categoría Peso Mosca (57 Kg) en Juego

13 – Luciano «El Torito» Pereira (Vilamir – Uruguay) vs Douglas «Coveiro» Silva

(Rafa Luz – Brasil) – MMA 3 x5

Título Profesional Interino de MMA Categoría Peso Welter (77 Kg) en Juego

14 – Nicolás «EL Toro» Martinez (Toro Team – Uruguay) vs vs Matias «El Niño»

Ibañez (Furia Team-Argentina)

15 – FINAL SUPER 4 MMA GALLO

Título Profesional de MMA en la Categoría Semi Pesado (93 Kg) en Juego

16 – Martin «La Máquina» Ottaviano (Sukata/Donofrio Team) vs Reinaldo «El

Samurai» Rodríguez.