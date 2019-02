El Collision Fight Ultimate 11: Valhalla fue todo un éxito, por el nivel de los combates y le apoyo masivo del público al espectáculo de artes marciales mixtas más grande del país.

Desde la organización con Gabriel y Carlos Vilar al frente se entregaron premios de reconocimientos, los mismos fueron otorgados a los siguientes luchadores:

- El Mejor Combate de la Noche:

Esteban «El Duende» Pereira vs Ezequiel «El Fenómeno» Benítez

- El Combate VALHALLA:

Juan «El Pitbull» Araujo vs Alexis «El Patrón» Ruso

- La Técnica de la Noche:

Mata León

- El Combate más Rápido:

Luciano «El Torito» Pereira vs Facundo «EL Huracán» Hernández

- El Peleador más destacado de la Noche:

Luciano «El Torito» Pereira

- El Luchador más Dominante de la Noche:

Marcelo «El Leñador» Irrazabal

- La Sumisión más rápida:

Luciano «El Torito» Pereira a Facundo «EL Huracán» Hernández

- El Combate más Técnico de la Noche:

Joan «El Nocaute» Melgarejo vs Sergio «El Ñandú» Quiroz

- El Mejor Combate Preliminar de la Noche:

Lautaro «El Goku» Costa vs Tomas «El Apu» Maidana