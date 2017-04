Catherine Vergnes

Catherine Vergnes es el sinónimo de la belleza hecha canción de raíces folklóricas uruguayas.

Sanducera de nacimiento, recientemente ha lanzado su primer videoclip con una canción de su autoría: «Milonga del Amanecer» perteneciente a su primer disco «Cautivante». “En ellos intento rescatar el folcklore, la belleza de la naturaleza que se fusionan en mis canciones que hablan acerca del amor en su sentimiento más puro y romántico” – nos revela. Damos a conocer el siguiente diálogo con EL PUEBLO.

-¿Cómo nace su primera creación?

-“Mi primera composición la hice alrededor de los 16 años, mi maestro fue el que me impulsó a que escriba (aunque yo siempre dije que era mala para escribir por mi incoherencia)

Per un día me dije… dije… tengo que escribir lo mío y lo primero que pensé fue:

¿Qué me gustaría que dijera una canción?

Luego salió primero el ritmo y a partir del ritmo que creé en la guitarra, mientras tocaba, escuchaba mis sentimientos, deje que la música me haga fluir y escribir, sobre todo ir mas allá de lo que pasaba a mi alrededor y dejar que corriera la inspiración… creé mi primer canción «Guajira de Amor» que es una de las canciones que más repercusiones tiene en las personas”.

VIVENCIAS MEMORABLES

-¿Cómo han sido sus vivencias en este deambular musical y creativo?

-“Mis vivencias han sido realmente enriquecedoras tanto personal como musical, porque a partir de ellas he ganado seguridad en mí misma, he ganado mucho cariño de las personas y mucha motivacion para ir a más.

En Uruguay fui a tres concursos en Montevideo a Guitarra Negra y gané el segundo premio; en el Festival de Soriano «Todos los pagos cantan en Santa Catalina gané a la primera canción inédita y en «Todo Uruguay y América canta en Durazno» gané el Tercer Premio.

En el exterior fui en 2015 a Brasil y en 2016 a Europa y esta última fue la más impactante y enriquecedora, estuve exactamente todos los días de un mes cantando y tocando junto a la delegacion representante del Uruguay Ballet Tierra Adentro, en escenarios de Italia, Serbia y Hungría, intercambiando música con delegaciones de todo el mundo.

Compartimos nuestra música con un público que no baja de las 300 personas todos los días, los festivales de folklore europeo y el público quedaron fascinadados con la música y danza uruguaya… realmente fue adrenalina pura”.

-¿De qué forma le llega la inspiración para escribir sus canciones?

-“En un primer momento, me movilizaba ver y sentir historias de amor, en realidad es en lo que mejor me inspiro y además hago lo que más me gusta.

Pero como siempre digo, yo le escribo al amor más puro, mas romántico y positivo. Aunque cualquier cosa que vea, sienta y que me impacte ya es material de composición”.

-¿Proyectos?

-“Este año 2017 mis proyectos son muchos… primeramente comencé con el objetivo de realizar mi primer videoclip, el cual ya fue cumplido recientemente este año y a partir de este mi mayor proyecto es llegar a presentar mi disco Cautivante y mi videoclip en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú.

También busco estar presente en varios escenarios del Uruguay presentando disco y videoclip.

-¿Qué mensaje desea transmitir desde su lugar de artista?

-“Como compositora y amante de la música mi mensaje es que rescatemos la importancia que tienen nuestros sentimientos… que aprendamos a escuchar nuestro interior… nuestro corazón.

Porque allí están todas nuestras respuestas y lo más importante es que impulsemos a expresarnos sea en lo que sea.

Yo lo hago con la música y todos los días tengo mi intercambio con ella…espero otros pueden encontrar este bienestar en lo que quieran.

Este encuentro entrevista mediante, instó a Catherine a recordar su primera canción… Guajira de Amor.. “No obstante mi primera composición fue «Mi guitarra habla por mí» – nos dice.

Catherine es cantautora e intérprete de raíz folklórica. En la actualidad ha emprendido la carrera de Psicología.

Inició sus estudios de guitarra a los 7 años con Alberto Bargas.

Cursó estudios de guitarra y lectoescritura con el profesor Hugo Acosta en la Escuela de Música en Paysandú. En el 2013 se presenta por primera vez en eventos de Paysandú, tales como la Fiesta de la Prensa, La Semana de la Cerveza y la Semana de Homenaje a Aníbal Sampayo. Obtiene el Segundo Puesto en el concurso Guitarra Negra en Montevideo. Clasifica y obtiene el Tercer Puesto en el festival de Durazno, “Todo Uruguay y América canta en Durazno”.

Participa en Soriano, “Todos los pagos cantan en Santa Catalina»… obtiene Primer Premio a la Canción Inédita, música y autoría propia.

En el 2015 realiza su primera gira musical junto al grupo folklórico Ballet “Tierra Adentro” representando al Uruguay en Río Grande do Sul.

En diciembre – con el apoyo del FONAM – lanza su primer disco titulado «Cautivante».

En el 2016 realiza su segunda gira musical junto al grupo folklórico Ballet Tierra Adentro representando al Uruguay en Italia, Serbia y Hungría.

Presenta junto al Ballet Tierra Adentro la gira realizada en Europa, en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Realiza la apertura del remate de los criollos moros de la Cabaña de la Invernada cantando a lomo de una de las moras en la Rural del Prado de Montevideo.