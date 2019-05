Montevideo, 5 may (EFE).- La artista uruguaya Juanita Fernández presentará el 14 de mayo en el Teatro Solís de Montevideo «Pájaros», un proyecto musical cargado de sonidos que nació de una investigación sobre el canto de diferentes pájaros de Suramérica.

Así lo expresó en una entrevista con Efe la música uruguaya, quien contó que el proyecto surgió de forma fortuita cuando, producto del insomnio que le provocó adaptarse a vivir en Buenos Aires, lejos del campo uruguayo donde se crió, escuchó el canto de un zorzal.

Tras ese suceso accidental, Fernández comenzó a escuchar «de una manera diferente» el canto de los pájaros y a incorporarlo en sus composiciones. »Más adelante, terminando mi carrera universitaria en música, estudié un compositor que tenía estudios ornitológicos y había hecho todo un desarrollo musical del canto de los pájaros, Olivier Messiaen, de la vanguardia francesa, y ahí valoricé esa idea», explicó.

Entonces, Fernández decidió ir más allá y comenzar a investigar los diferentes pájaros de su entorno, un proceso que le llevó diez años y en el que fue descubriendo cómo el canto de los pájaros influye en la música que conocemos.

»El canto de los pájaros empieza a generar todo un paisaje o una sensación, el humano convive con eso, va adoptando eso y va cantando así (…) Ese fue uno de los descubrimientos más lindos», resaltó la artista.

En ese proceso, la música, que dedicó a cada ave meses o años de estudio, comenzó a armar el álbum que da nombre al espectáculo y en cuyo proceso, según valoró, no fue fácil integrar las piezas, ya que cada una giraba entorno a aves tan distintas entre sí como el tordo, el sabiá, el tero, la martineta o el hornero.

Fernández indicó en esa línea que tuvo que tomar muchas «decisiones estéticas» para llegar a «Pájaros», una obra que cuenta con todo tipo de sonidos, desde instrumentos tradicionales como contrabajo, guitarra y voz hasta sintetizadores, objetos sumergidos en agua y chapas galvanizadas. Una de las decisiones, según opinó la artista, fue la de evitar caer en «lugares comunes», como imitar el canto de los pájaros y estimó que si bien las aves estarán presentes en el espectáculo mediante algunas grabaciones, esto será «un material sonoro más».

De todas formas, Fernández explicó que en cada pieza los pájaros están presentes aunque sea solo de manera conceptual y ejemplificó que hasta con el chajá, al que describió como un pájaro «punk» porque es casi una gallina, tiene ojos rojos y «grita como un loco», pudo lograr un resultado interesante.

»Es un pájaro que nadie lo quiere comer porque en el campo no se caza y no está en la cadena alimenticia de muchos, es como un relegado; sin embargo eso a mí me llamó la atención y (…) es una belleza como quedó (la pieza del chajá) a mi entender, siendo que él ofrecía un material sonoro muy pobre aparentemente», manifestó.

La artista sostuvo, sin embargo, que de todas las aves que están presentes en su obra, con la que más se identifica es con la viudita blanca, un pájaro pequeño que tiene como una de sus características llevar una vida solitaria.

»Capaz que hablaba de mí en alguna época que anduve mucho tiempo sola. No se junta con otros mucho, entonces eso me identificó (…). A veces en el campo uno se cría un poco solo porque no hay muchos gurises (niños), te crías un poco así en el monte y eso me identificó muchísimo con la viudita», apostilló.

Por otro lado, sobre el concierto en el Solís, la compositora adelantó que habrá espacio tanto para las piezas del álbum como para improvisación y añadió que el ambiente será «bastante íntimo», por lo que espera que el público acuda con «disposición de escucha».

»Siempre cuando voy a escena voy muy responsable y muy en serio, voy a morir ahí (…). A lo que yo aspiro es a estar lo más al 100 % posible para poder morir bien (…) y que haya buen nivel de escucha, esa sí es mi aspiración mayor», concluyó.

EFE