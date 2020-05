Sao Paulo, 10 may (EFE).- Más de 500 artistas brasileños, entre ellos Caetano Veloso y Chico Buarque, han firmado un manifiesto de repudio a las declaraciones de la secretaria nacional de Cultura, la exactriz Regina Duarte, quien desdeñó de las muertes ocurridas en la dictadura militar y minimizó la pandemia del coronavirus. Artistas, escritores, músicos, productores e intelectuales defendieron en el documento, firmado la noche del sábado, la democracia y «la independencia de las instituciones» y rechazaron la «tortura» perpetrada durante el régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. El pasado jueves, Duarte, a cargo hace dos meses de la Secretaría Especial que relevó al extinto Ministro de Cultura de Brasil, minimizó los asesinatos y torturas llevados a cabo durante la dictadura y restó importancia a la pandemia del coronavirus en el país, que superó la víspera la barrera de los 10.000 muertos.

En una convulsa entrevista a la cadena CNN Brasil, la secretaria afirmó que «hay que mirar hacia delante», «amar el país» y no «cobrar cosas que han pasado en los años 1960, 1970, 1980». Sobre el coronavirus, Duarte dijo que la pandemia trajo «una morbilidad insoportable» al país y que «quien se queda arrastrando filas de ataúdes no vive». (…)

EFE