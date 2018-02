De los nueve detenidos cuatro presentaron declaración ante la Justicia. La fiscal del caso aseguró que fueron 14 los implicados en el robo y que al momento no se encontraron los objetos hurtados.

Sabrina Flores. la fiscal de Maldonado encargada del caso del robo al hotel Enjoy, solicitó una prórroga de 24 horas para presentar “una decisión y una teoría” en la audiencia pactada para mañana a las 18:00, informó la profesional en una rueda de prensa recogida por Telenoche.

Flores dijo que mañana presentará la acusación formal contra los detenidos, según informa el portal de la Fiscalía.

De los nueve sospechosos que fueron detenidos solo se logró tomar la declaración de cuatro de ellos y quedan otros cinco para ser entrevistados por las Fiscalía.

“A todos ellos se les encontraron ciertas evidencias e indicios que indicaban que habían sido partícipes de esta rapiña”, explicó la fiscal y agregó que “debido al ilícito y las complejidades que presenta (el caso) no hemos podido todavía lograr hablar con todos” los acusados, indicó.

Durante el tiempo de prórroga los sospechosos permanecerán en calidad de detenidos y podrán seguir así dentro de un plazo de hasta 48 horas. “Las tres personas que fueron detenidas a las 21:00 tendrán que tener una resolución antes de esa hora”, explicó Flores.

Por otra parte la fiscal indicó que el asalto duró entre dos minutos y medio y tres y que, según se verificó en las cámaras del lugar, del asalto participaron trece delincuentes que entraron al hotel y uno que esperaba afuera en la camioneta.

Al momento no fueron encontradas las armas que portaban los delincuentes ni las joyas y relojes que fueron robados y que están valuados entre US$ 3.000 y US$ 50.000.

Luego de hacerse del botín, la banda de delincuentes huyó hacia el exterior del hotel. Abordaron el vehículo que los esperaba y huyeron hacia el este. De forma rápida se cambiaron de ropa.