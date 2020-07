Carlos Gómez, el Secretario. Mientras la gremial

se despega de la posición de Fernando López

en EL PUEBLO

«No compartimos la opinión de Fernando López, porque además creemos que se equivoca en el punto de partida. Es cierto que cada uno puede sostener lo que cree, pero frente a casos como estos, también públicamente apuntamos en un punto de vista contrario. Un punto de vista que nos es común a quienes somos parte de la asociación».

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, Fernando López plantó bandera. Se trata de uno de los postulantes a la presidencia de una de las dos gremiales, de cara a las elecciones. En tanto hoy miércoles habrá de finalizar el plazo para la presentación de listas.

Como los estatutos imposibilitan la continuidad en este caso de Ricardo González, en ASDAF comenzó el libre ejercicio: determinar quién en los hechos tras los comicios, se convertirá en el nuevo presidente.

Fernando López reflejó el pensamiento, apuntando que «si yo hubiese sabido que algún otro compañero podía postularse para el cargo de presidente, directamente me bajaba. Ya los jueces nos hemos dividido demasiado teniendo dos gremiales, como para que ahora también en ASDAF hagamos lo mismo».

Fernando López no dejó de renegar nunca del principio de unidad que sostiene. Es su manera de pensar.

Su enfoque. Pero en la gremial, no faltan posturas opuestas.

CARLOS GÓMEZ es el Secretario de ASDAF. Sobre las 16 horas de ayer, en EL PUEBLO. Es solo escucharlo. Y tomar nota.

«No compartimos la opinión de Fernando López, porque lejos de afectar la unidad de ASDAF, es exactamente lo contrario. Democratizamos la gremial.

Si como directivos limitamos la inquietud de un compañero de encabezar una lista, ahí sí poco menos que seríamos una dictadura. Por eso, no lo vemos mal que en las elecciones que vendrán, si tenemos dos o tres compañeros que se postulan, ¿cuál es el problema?

Porque además en ASDAF es necesario considerar otro aspecto: somos menos de 30 socios, por lo tanto que se habilite más de una opción, acompasa lo que establecen los estatutos. Después el compañero elegido, podrá disponer de quienes se sumarán para los cargos, pero no se puede quitar espacio de participación a nadie.

En la gremial no lo vamos a hacer, porque no está en el espíritu del grupo que lo integramos ni creo en la historia misma de la gremial».

«SABIENDO LO QUE SE QUIERE»

«A veces y sobre todo en estos tiempos que transcurren, nos ponemos a la defensiva y no abrimos la cancha, para buscar ser mejores en pro de una asociación, una cooperativa o lo que fuese. Aún en la diferencia, hay que buscar caminos de entendimientos.

Con árbitros de ASA (la restante gremial), hemos compartido ternas, hemos viajado juntos. Porque el hecho es que determinadas situaciones que se dan a nivel arbitral, también nos unen. Y en el caso de ASDAF antes de una elección, que tengamos más de un compañero con ambición de ser presidente porque se cree apto para aportar, para sumar, tiene que ser cosa bienvenida y no hace a la desunión. Cuando hemos tenido asambleas o sesiones, se han planteado posiciones distintas y es legítimo.

No está mal.

ASDAF no le cose la boca a nadie. A un ningún integrante de la plantilla. El que cree que diciendo lo que piensa, aporta a la gremial, es lo que buscamos. Sabemos que son temas para hablar, pero que nadie sostenga que más de un compañero presentándose a la elección ataca la unidad de ASDAF, cae en un error de concepto. Es exactamente lo contrario. Nos democratiza, habla a favor y no resta ni divide».