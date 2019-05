Se le constataron varias heridas de arma blanca y un golpe con un objeto contundente que le provocó la muerte

Fue hallado caído adentro de su casa y en un charco de sangre. Así lo informaron a EL PUEBLO fuentes consultadas quienes afirmaron que el occiso era un conocido comerciante de Villa Constitución. El mismo fue hallado sin vida en su domicilio, donde también tenía su negocio, desde hace muchos años.

De acuerdo a información extraoficial a la que pudo acceder EL PUEBLO, el caso se develó en horas de la mañana de ayer, cuando a propios y extraños les llamó la atención que el hombre, que siempre estaba levantado desde primeras horas, no hubiera abierto su local.

Por tal motivo, allegados al mismo, habrían ingresado al lugar para ver qué pasaba, encontrando lo peor. El cadáver del hombre quien durante varios años fuera años atrás Edil del Frente Amplio, caído sobre un “charco de sangre”.

Presuntamente y según la escasa información brindada por fuentes policiales del lugar a este diario, el occiso fue sometido a una cruel violencia previamente a ser ultimado, siendo herido profundamente con un arma blanca, y también se le detectó un golpe contundente en su cabeza causándole una herida que le habría provocado la muerte.

Al cierre de esta edición, personal de la Policía Científica se encontraba en la escena del hecho efectuando el relevamiento fotográfico correspondiente, no descartando como móvil del crimen, el hurto, extremo no corroborado hasta el momento.