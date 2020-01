LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN. Proyecto amplía las razones para imputar femicidio cuando una mujer es asesinada

El texto completo del proyecto de ley de urgente consideración que este miércoles presentó el presidente electo Luis Lacalle Pou a sus socios de la coalición de gobierno, hace referencia en el primer capítulo a la Seguridad Pública y el primer artículo propuesto habla de la “legítima defensa”.

Allí se propone la extensión a nuevas circunstancias y lugares donde una personas se ve amenazada por un delincuente, y hay una apartado específico para los policías, los efectivos de la Prefectura y los soldados del Ejército y todo funcionario del Ministerio de Defensa.

También, el proyecto amplía las razones para imputar femicidio cuando una mujer es asesinada: que la mujer se haya negado a reanudar una relación, que hubiera violencia previa aún sin denunciar y conductas contra su libertad sexual.

LEGÍTIMA DEFENSA

Artículo 1. (Legítima defensa). Sustitúyese el artículo 26 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 26 (Legítima defensa). Se hallan exentos de responsabilidad: 1. El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

A) Agresión ilegítima.

B) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.

Se considerará racional, la convicción objetivamente fundada de quién se defiende, respecto del medio empleado.

C) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de:

I) Aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. Se considerará dependencias de la casa, en las zonas urbanas: los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes y/o similares, siempre que tengan una razonable continuidad con la vivienda, constituyendo dependencias de ella. Se considerará son dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales: los galpones o instalaciones que forman parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable continuidad con la vivienda, constituyendo dependencias de ella.

II) Aquel que, durante la noche, repele el ingreso de personas extrañas a un establecimiento que desarrolle actividad agraria en los términos establecidos por el artículo 3 de la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004.

III) El funcionario de la Policía Nacional o de la Prefectura Nacional Naval o del Ministerio de Defensa Nacional que, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario.

IV) El personal de las Fuerzas Armadas que, en ocasión o con motivo del cumplimiento de las tareas encomendadas por la Ley N° 19.677, de 26 de octubre de 2019, repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario.

2. El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

3. El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1 y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.”

FEMICIDIO

El artículo 2 del proyecto de urgente consideración que este miércoles presentó el presidente electo Luis Lacalle Pou a sus socios de la coalición, establece modificaciones al artículo 312 del Código Penal, que es el que detalla “las circunstancias agravantes muy especiales” por las que se puede imponer una pena de 15 a 30 años de prisión en casos de homicidio.

En el numeral 8 del artículo propuesto por el gobierno entrante se habla de las circunstancias en las que se podrá imputar al asesino un delito de femicidio, que lo define como el homicidio “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”.

Al respecto agrega que “sin perjuicio de otras manifestaciones, se considerará que son indicios que hacen presumir la existencia del móvil de odio, desprecio o menosprecio, cuando:

«A) A la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.

B) La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad.

C) Previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual.

En todos los casos, las presunciones admitirán prueba en contrario”.

DISCRIMINACIÓN

El texto de este artículo propuesto en la ley de urgencia también incluye como agravante para imponer penas de 15 a 30 años de prisión, el homicidio “como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad”.