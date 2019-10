Números actuales a falta de un partido para cerrar la 2ª fecha (2ª rueda)

Equipo PJ PG PP PTS DIF

Nacional 8 6 2 14 +112

Ferro Carril 8 5 3 13 +89

Universitario 8 5 3 13 +32

Atl. Juveentus 7 3 4 10 +11

Círculo Sp 8 2 6 10 -134

Salto Uruguay 7 2 5 9 -110

Lo que viene

Campeonato «Salteño»: Primera división

Tercera fecha: (Segunda rueda)

Viernes 1º de noviembre

ATLÉTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY (Hora 21.00)

Cuarta fecha: (Segunda rueda)

Lunes 5 de noviembre

CÍRCULO SPORTIVO vs NACIONAL (Hora 21.00)

Martes 6 de noviembre

FERRO CARRIL vs SALTO URUGUAY (Hora 21.00)

Viernes 9 de noviembre

UNIVERSITARIO vs ATLÉTICO JUVENTUS (Hora 21.00)