Son fechas especiales, básicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo, y la continuidad en lo que hace a la actividad deportiva oficial en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, y como lo hace habitualmente por estas fechas, el campeonato de Liga Uruguaya de Básquetbol, el máximo torneo de baloncesto a nivel país, no fué la excepción. Ahora en los últimos días de paréntesis, la Mesa Ejecutiva ya fijó para el próximo día viernes 4 del corriente, la disputa de la tercera fecha (Clausura), la que se estará llevando a cabo en forma íntegra en la capital del país.

Detalle de partidos para hoy

Liga Uruguaya de Básquetbol: Torneo Clausura

Partidos correspondientes a la 3ª fecha: (4 de enero 2019)

Urunday Universitario vs Aguada (20.30)

Olimpia vs Biguá (20.30)

Verdirrojo vs Hebraica y Macabi (20.30)

Sayago vs Trouville (20.30)

Nacional vs Welcome (20.30)

Malvín vs Goes (21.15)

Atenas vs Defensor Sporting (20.30)