Fútbol Sala detalles

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Divisional “A”: Séptima fecha (Tercera rueda)

Divisional “B”: Undécima fecha (Segunda rueda)

Domingo 20 de Mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: ATLÉTICO ARSENAL vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 20.30: BARCELONA vs G 5 (“B”)

Hora 22.00; HINDÚ vs SALTO ROWING (“B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.