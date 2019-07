Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Sábado 13 de julio

Novena fecha:Primera rueda

Escenario: Complejo Deportivo VJ (Costanera Norte)

Cancha N.º 2

Àrbitros: (a designar)

Hora 14,00: LA CAFETERA vs MINIMERCADO APOLO

Hora 16,00: DEPORTIVO VJ vs LA ACADEMIA

Hora 18,00: NUEVO URUGUAY vs LA REPÙBLICA

Cancha N.º 1

Àrbitros: (a designar)

Hora 14,00: VILLA ESPAÑA vs MÁS COLOR PINTURAS

Hora 16,00: SAN MIGUEL vs LA MECÁNICA

Escenario: Parque JulioPozzi (Salto Uruguay)

Àrbitros: (a designar)

Hora 16,00: LA PIZZERÍA vs BAMASOL

Fecha libre: Vértigo

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 19, Minervine 19, La Cafetera 16, Pinturería Más Color 15, La Mecánica 15, La República 14, Vértigo 12, Nuevo Uruguay 8, Bamasol 8, La Academia 8, San Miguel 7, Villa España 7, Los Búhos 5, La Pizzería 4, Minimercado Apolo 1