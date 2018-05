Fútbol Sala detalles

Aquí los detalles para la 1a fecha de Liguilla en ambas divisionales el próximo fin de semana.

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Torneo Liguilla: 1ª Fecha

Sábado de 2 Junio

Divisional “A”: (Por el campeonato)

Divisional “B”: (Por el 2º ascenso)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 60.00

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: DUBLÍN CENTRAL vs SALADERO (“B”)

Hora 22.00: CEIBAL vs CHANÁ (“A”)

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Nota 2: Ambos compromisos (al igual que los de día domingo), serán emitidos en vivo, y en directo a través de la pantalla de Canal 4 local de Cable Visión Uruguay:

Domingo 3 de Junio

Torneo Liguilla: 1ª Fecha

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO (“A”)

Hora 22.00: HINDÚ vs GENEVE 5 (“B”)