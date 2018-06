Asì se jugarà la segunda fecha de la Liguilla en ambas divisionales

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ Sunset”

Torneo Liguilla: 2ª Fecha

Sábado 9 de junio

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 60,00

Árbitros: (a designar)

Hora 19,30: CHANÁ vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 21,30: DUBLÌN CENTRAL vs HINDÚ (“B”)

Domingo 10 de junio

Hora 19,30: SALADERO vs GENEVE 5 (“B”)

Hora 21,30: UNIVERSITARIO vs CEIBAL (“A”)

Nota 1: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Nota 2: Los partidos serán transmitidos a través de la pantalla de Canal 4 Cable Visión Uruguay, y por 1450 AM Radio Arapey