Detalles correspondientes a la disputa de la 3ª, y última fecha del cuadrangular final de Liguilla

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018.

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”.

Copa: “VJ Sunset”.

Torneo Liguilla: Tercera fecha.

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada. General $ 60.00.

Árbitros: (a designar).

Sábado 16 de junio

Divisional “B”

Hora 19.30: SALADERO vs HINDÚ

Hora 21.30: DUBLÍN CENTRAL vs GENEVE 5

Domingo 17 de junio

Divisional “A”.

Hora 19.30: FERRO CARRIL vs CEIBAL

Hora 21.30: CHANÁ vs UNIVERSITARIO

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Posiciones “A”

Chaná 6 (+11), Universitario 4 (+1), Ferro Carril 1 (-6), Ceibal 0 (-6).

Posiciones “B”

Geneve 5 6 (+4), Dublín Central 3 (0), Hindú 3 (-1), Saladero 0 (-3).