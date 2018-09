Organización del Básquebol del Litoral

Campeonato del Litoral: (A nivel de clubes)

Equipos participantes: Campeonaes y vices

Sedes fijadas: Sub 14 (Paysandú), Sub 18 (Salto)

Días de competencia: Sábado 15, y domingo 16 de setiembre

Sede Salto: (Sub 18)

Serie “A”: Salto Uruguay (Salto), Club Remeros Mercedes (Soriano), y Centro Allavena (Paysandú)

Serie “B”: Universitario (Salto), Racing Mercedes (Soriano), Wanderers (Paysandú)

Escenario: Gimnasio de Universitario

Valor de la entrada: General $ 100,00 (Vale para toda la jornada)

Árbitros: (a designar)

Sábado 15 de setiembre

Hora 10,00: Universitario vs Paysandú Wandereres

Hora 11,15: Salto Uruguay vs Centro Allavena

Hora 15,00: Perdedor serie “B” vs Racing (Mercedes)

Hora 16,45: Perdedor serie “A” vs Club Remeros (Mercedes)

Hora 19,45: Ganador serie “B” vs Racing (Mercedes)

Hora 20,45: Ganador serie “A” vs Club Remeros (Mercedes)

Domingo 16 de setiembre

Escenario: Gimnasio de Salto Uruguay

Hora 9,00: 1º serie “A” vs 2º serie “B”

Hora 10,45: 1º serie “B” vs 2º serie “A”

Hora 14,00: 3º serie “A” vs 3º serie “B”

Hora 15,45: Perdedores de semifinales

Hora 17,00: Final

Sede Paysandú (Sub 14)

Equipos participantes

Atlético Juventus y Ferro Carril (Salto), Touring y Centro Allavena (Paysandú), Club Remeros y Praga de Soriano (Mercedes)

Escensrio: Gimnasio Isabelino Iruleguy (Touring)

Sábado 15 de setiembre

Hora 10,00: Touring vs Ferro Carril

Hora 11,45: Centro Allavena vs Club Remeros

Hora 15,00: P 1 vs Praga

Hora 16,45: P 2 vs Atlético Juventus

Hora 19,00: G 1 vs Praga

Hora 20,45: G 2 vs Atlético Juventus

Domingo 16 de setiembre

Hora 9,00: 1º A vs 2º B

Hora 10,45: 1º B vs 2º A

Hora 14,00: 5º vs 6º

Hora 15,45: 3º vs 4º

Hora 17,00: Final