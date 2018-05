Inicia esta noche una nueva fecha del “Salteño”

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018.

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”.

Copa: “VJ Sunset”.

Divisional “A”: Quinta fecha (Tercera rueda).

Divisional “B”: Novena fecha (Segunda rueda).

Viernes 4 de Mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00).

Árbitros: (a designar).

Hora 21.00: ALMAGRO vs SALTO GRANDE

Hora 22.30: NACIONAL vs DUBLÍN CENTRAL

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

PREVIAS

Nacional vs Dublín Central es el destacado

Y aquí tenemos que ser objetivos y realistas, más allá del juego de primera hora esta noche, donde se enfrentan el ya ascendido Almagro ante Salto Grande, equipo que solo busca cerrar de la mejor manera su temporada, hoy el partido destacado es el que a segunda hora enfrentará a los potenciales candidatos (entre otros) a conseguir el segundo ascenso, como lo son Nacional (30) vs Dublín Central (40). La “urgencia” de sumar por el lado del tricolor, y la tranquilidad de parte de Dublín Central si consigue la victoria hoy de seguir ocupando la segunda posición en tabla. Así llegan, es el juego destacado de noche, y también de la novena fecha en la divisional de ascenso, las cosas como son.