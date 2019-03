Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Divisional “A”: Cuarta fecha (Segunda rueda)

Divisional “B”: Primera fecha (Segunda rueda)

Sábado 9 de marzo

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 30,00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 18,00: NACIONAL vs SALTO ROWING (“B”)

Hora 19,30: FERRO CARRIL vs GÉNEVE 5 (“A”)

Hora 21,00: UNIVERSITARIO vs CHANÁ (“A”)

Hora 22,30: ALMAGRO vs FLORIDA (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hroa fijada, sin tolerancia wen cada caso

Tabla de posiciones

Divisional “A”

Ferro Carril 23, Chaná 23, Almagro 21, Universitario 16, Tigre 15, Florida 9, Ceibal 6, Géneve 5 3

Divisional “B”

Salto Grande 30, Saladero 28, Progreso 22, Nacional 20, Bohanes 18, Hindú 12, Sud América 12, Salto Rowing 11, Atlético Arsenal 11, Dublín Central 9, Parque Solari 6, Atlético Juventus 5