Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019 Primera fecha: 1ª Rueda Sábado 6 de abril Escenario: Complejo Deportivo VJ (Cancha Nº 1) Árbitros: (a designar) Hora 14,00: MINIMERCADO APOLO vs LA MECÁNICA Hora 16,00: VILLA ESPAÑA vs LA ACADEMIA Hora 18,00: NUEVO URUGUAY vs SAN MIGUEL Escenario: Complejo Deportivo VJ (Cancha Nº 2) Hora 14,00: MINERVINE vs LA REPÚBLICA Hora 16,00: MÁS COLOR PINTURAS vs VÉRTIGO Hora 18,00: DEPORTIVO VJ 24 vs LA PIZZERÍA Escenario: Cancha La Pizzería (Parque Policial) Hora 16,00: LOS BÚHOS vs LA CAFETERA Fecha Libre: BAMASOL