Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A” y “B”

Torneo Liguilla: (Cuatro equipos por divisional)

Copa: “Porco Negro”

Equipos participantes:

Divisional “A”: Chaná – Ferro Carril – Tigre – Almagro

Divisional “B”: Salto Grande – Progreso – Bohanes – Nacional

Primera fecha: (Un partido por divisional en cada jornada)

Sábado 8 de junio

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 14912” (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 60.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: José G. De los Santos – Andrés Píriz

Hora 19.00: SALTO GRANDE vs PROGRESO (“B”)

Árbitros: José G. De los Santos – David Argaín

Hora 21.00: CHANÁ vs TIGRE (“A”)

Domingo 9 de junio

Árbitros: Ruben Ferreira – Miguel Pereira

Hora 19.00: BOHANES vs NACIONAL (“B”)

Árbitros; Ruben Ferreira – David Argaín

Hora 21.00: FERRO CARRIL vs ALMAGRO (“A”)

Nota 1: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso

Nota 2: La parcialidad de los equipos locales se deberán ubicar en sector sur de la tribuna, los parciales del visitante deberán hacer lo propio en el sector norte