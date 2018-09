Se conoce el fixture, y cronograma de partidos para el Litoral de selecciones O.B.L en categorìa Sub 14 que se juega en Salto el próximo fin de semana

En la pasada reunión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Básquetbol, ya se terminó de diagramanr el fixture de competencia para lo que será la sede Salto del campeonato del Litoral a nivel de O.B.L en categoría Sub 14, que se disputará en forma íntegra en el estadio poli deportivo de Ferro Carril F.C el próximo fin de semana (sábado y domingo)

En esta ocasiòn, las selecciones participantes, en esta categoría, las que ya están confirmadas, serán Salto, Paysandú, Soriano (Mercedes), y Rivera, combinados que en dicha división Sub 14 (Pre infantiles), a partir del próximo sábado 22, y domingo 23 del corriente, disputarán dicho torneo regional a nivel de selecciones organizado por la L.S.B , y avalado por la Organización del Básquetbol del Litoral (O.B.L)

Detalle de partidos

Sábado 22 de setiembre

Hora 10,00: Salto vs Paysandú

Hora 11,45: Rivera vs Soriano

Hora 15,00: Ganador P1 vs Perdedor P2

Hora 16,45: Ganador P2 vs Perdedor P1

Hora 19,00: G P 1 vs G P 2

Hora 20,45: P P1 vs P P 2

Domingo 23 de setiembre

Semifinales iniciando hora 9,00, y en la tarde partidos por el tercer y cuarto puesto (15,00 hs), Final del torneo (17,00 hs) todo en el estadio de Ferro Carril F.C