El pasado lunes se llevó a cabo el Congreso de futbolistas profesionales, del interior, Femenino, y Futsal, el ex capitán “celeste” ocupará el cargo principal.

En la jornada del lunes próximo pasado, se sentaron la base de la Asociación de Futbolistas del Uruguay (AFU) una entidad que representará a todos los protagonistas vinculados a este deporte, la que será presidida por el ex capitán de la selección “celeste” Diego Lugano.

En la reunión realizada en el Hotel Hyatt, se juntaron representantes de todos los estamentos vinculados a la AUF es decir jugadores del fútbol profesional, femenino, fútbol del interior y Futsal.

En la misma se puso la piedra fundacional de la cual se eligió por voto unánime a Diego Lugano como presidente y una comisión conformada por otras cinco personas que serán las encargadas de llevar adelante todas las tareas formales y jurídicas relativas a la misma.

En el correr de estos días se realizará una nueva reunión en la cual se votarán los representantes de los futbolistas ante el Congreso de la AUF que se realizará este viernes, donde tendrán once votos.

Recordemos que el Consejo Ejecutivo del Futsal y del fútbol Femenino cuentan además con un voto cada uno en el Congreso, pero que será definido por la cúpula directriz de cada una de sus disciplinas.

Cabe destacar que la Mutual al tener relación de dependencia con la AUF no puede ser parte del mismo en forma directa, misma situación que sucede con la AUDAF.

Votación en el Congreso (76 votos)

Clubes de Primera División: 32 votos

Segunda División Profesional : 14 votos

Divisional C: 6 votos

OFI: 9 votos

Jugadores: 11 votos

Árbitros: 1 voto

Entrenadores: 1 voto

Fútbol Sala: 1 voto

Fútbol Femenino: 1 voto