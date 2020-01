Marcos Carámbula dijo que entiende a la madre, y tomará las medidas que sean necesarias

El presidente de ASSE Marcos Carámbula, dijo que esperan terminar a la brevedad la investigación administrativa para confirmar qué falló en el caso de la madre que embarazada viajó desde Melo en la noche del 31 de diciembre, para tener a su hija en el Pereira Rossell.

Informó que se está investigando la actuación de cada profesional y en función del resultado se tomarán las medidas que correspondan.

«La paciente, con el informe que tenía de la ecografía hecha de forma particular, tuvo inquietud y ansiedad, porque de acuerdo a ese informe había probables alteraciones en el feto», confirmó Carámbula. Esas anomalías no se presentaron en las ecografías anteriores realizadas en el Hospital de Melo, y tampoco en los estudios realizados a su llegada al Pereira Rossell.

Yo no puedo abrir opinión ni dar más información porque está en el ámbito de la investigación y deben respetarse los tiempos correspondientes

El ginecólogo que intervino en el caso desde su consultorio privado y horas después actuó como médico de retén en el Hospital de Melo, seguirá en funciones por ahora, ya que las autoridades quieren primero aclarar la situación para luego determinar si toman medidas sobre el profesional.

La madre será dada de alta en estas horas, y la bebé se encuentra en perfecto estado de salud. Una vez sean dadas de alta, ambas serán trasladadas a Melo.

El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo que inmediatamente tomó conocimiento de la situación tuvo un contacto con las autoridades de ASSE, que le informaron que se estaba realizando una investigación de urgencia que, según dijo, abre otras áreas de evaluación para seguir monitoreando el desempeño institucional.