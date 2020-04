En su lugar, asumirá Juan Behrend, ex director de Recursos Financieros del Piñeyro del Campo

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado resolvió el cese del gerente administrativo de ASSE, Héctor Garbarino.

El presidente de ASSE, Leonardo Cirpiani aclaró que la remoción de Garbarino no tuvo relación con el envío de un mail pidiendo información urgente sobre las deudas del organismo con la mutualista Círculo Católico.

Búsqueda informó este jueves que a «solicitud» de su Gerencia General, ASSE ordenó a los directores y gerentes financieros informar de manera «urgente» la situación de las facturas pendientes de pago reclamadas por el Círculo Católico. Cipriani y el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, estuvieron vinculados a la mutualista antes de asumir sus cargos en la administración pública.

Cipriani había dicho en Radio Sarandí que la orden de enviar el mail había sido de Garbarino y no de Henderson.

Respecto al cese de Garbarino, es una decisión que ya estaba tomada por el directorio como parte de los cambios que se van a hacer en las gerencias, dijeron fuentes de ASSE.

Garbarino volverá a su cargo como contador en ASSE. El contador Juan Behrend, ex director de Recursos Financieros del Piñeyro del Campo, asumirá la Gerencia Administrativa.