La noche clave en la Liga.

Ciertamente, la sesión de esta noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, será clave en dos direcciones específicas. La primera, guarda relación con el acceso de Walter Hugo Martínez y Alan Kuchman, a la presidencia y vice presidencia, luego que ambos fuesen reelectos por unanimidad en la asamblea anual ordinaria del pasado viernes. Impuestos en sus funciones, seguramente que revelarán los nombres de quienes se sumarán al Cuerpo de Neutrales. Hasta el pasado ejercicio, José Luis de los Santos en la tesorería y Dr Roberto Fioritti en la secretaría. Resta saber si ambos se prolongarán en la estructura de mando o caso contrario, es pasible de originarse alguna variante o caso contrario alguna nueva incorporación, más allá de De los Santos y Fioritti.

¿CÓMO JUGAR?

El otro aspecto que se planteará seguramente en la secuencia de hoy en la Liga, es el relativo al sistema de disputa. Dos ponencias sobre la mesa. O dos fines. El de sostener el mismo sistema 2016 o en su defecto la primera rueda a once fechas y la segunda con los equipos divididos en series. Todo apunta a que no se establezcan modificaciones, pero de todas maneras siempre es posible que se fortalezca algún foco de mira en contrario.

El Campeonato Salteño de la Divisional “A” despuntará el domingo 26 de marzo, en tanto una semana antes lo hará la Divisional “B”. A su vez en la sesión de hoy, podrán o no surgir repercusiones de la asamblea anual ordinaria del viernes a la noche, en la que aquellas propuestas emanadas desde clubes de la “A” (Salto Uruguay y Nacional por ejemplo), resignaron toda posibilidad de prevalencia. El bloque “B”-”C”, más votos puntuales de Hindú y Salto Nuevo, desacreditó posiciones de la “A”.

¿CUÁNTOS ÁRBITROS?

En tanto, en la cuenta regresiva de cara al inicio de la temporada, no faltan interrogantes que simplemente acuden. Una de ellas: ¿cuántos árbitros integran hoy la plantilla de jueces de la Liga Salteña de Fútbol? Pero además, ¿todos los campos de juego disponibles y en qué condiciones? Restará incluso apuntar a la conformación de tribunales y comisiones asesoras. Por lo tanto lo de esta noche en la Liga, básico para esclarecer cuestiones puntuales del tiempo que vendrá. El 26 de marzo no está lejos en el tiempo.