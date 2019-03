Con más paz y menos división

Seguramente que el clima será distinto al de un año atrás, cuando Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli asumieron funciones, en medio de un Consejo Superior dividido.

Este año y tras la asamblea, la situación tiende a alterarse.

Tres clubes que el año pasado rechazaron la opción, pasaron a engrosar la nómina de quienes respaldan a Guarino-Beltramelli.

Cuatro clubes de la “A” marcaron distancia y adhirieron a Berta Gómez-Abel Rumi. Se trata de Salto Uruguay, River Plate, Nacional y Deportivo Artigas.

Significa hablar de una clara mayoría.

Es por eso que puede alentarse un año con más paz interna en la Liga y menos vertientes divisionistas.

Es hasta una cuestión matemática.

LOS QUE SE SUMARÁN

El Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol funcionará hoy a partir de las 20 horas.

La asunción de la dupla ganadora.

Nace el nuevo ejercicio que se prolongará por dos años.

Noche en que además no faltarán los anuncios respecto a quienes se sumarán en calidad de neutrales, para completar la estructura de mando. Eduardo Massarino continuará en calidad de tesorero, mientras Héctor Coronel retornaría a la Liga, tras el acceso a OFI como representante de la Confederación del Litoral Norte.

Ya sin Berta Gómez, quien fue secretaría en el año anterior, mientras que

EL PUEBLO reflejó una posibilidad en la edición del viernes pasado: Dr Hugo Guerra. Un fin entre ceja y ceja, desde Guarino y Beltramelli.

CUÁNDO COMIENZA Y CÓMO SE JUEGA

La de hoy, será sesión de alumbramientos en materia de futuro inmediato.

El inicio de la temporada oficial está contemplado en el reglamento: el último domingo de marzo, siempre y cuando la selección no sea parte de la disputa de algún torneo de OFI o coincida con Semana de Turismo.

Por lo tanto, el Campeonato Salteño en la “A” y en la “B” despuntaría el 31 de marzo. Igualmente otra interrogante golpea la puerta, y sofoca la realidad: qué sistema de disputa en el caso del círculo superior.

No existen mayores vacilaciones: será a dos ruedas todos contra todos.

Sombras de la duda en torno a la tercera rueda (liguilla): de cuatro o de seis equipos. El presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino, saltó prenda: “una liguilla con seis equipos pierde sentido”. El presidente se recuesta en la alternativa de bajare a cuatro el número de equipos. ¿Pero qué foco de mira desde los clubes, que son en definitiva los involucrados?