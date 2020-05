El Ing. Agr. Esteban Carriquiry comenzó una nueva gestión al frente del Plan Agropecuario. En el marco de la emergencia agropecuaria, la ceremonia de asunción se realizó de forma restringida en la Sede Central del Instituto Plan Agropecuario. Estuvieron presentes el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Carlos María Uriarte, el nuevo Presidente del IPA y funcionarios de la Institución; en forma virtual participaron el Presidente saliente, Ing. Agr. Mario Pauletti y miembros de la Junta Directiva.

Un sentido adiós

En primera instancia hizo uso de la palabra el Ing. Agr. Pauletti, quien agradeció en primera instancia a su familia y mentores; al exMinistro Tabaré Aguerre, quien lo puso en el cargo; y finalmente a la Junta Directiva y funcionarios del Plan Agropecuario. Rememoró sus inicios como técnico y su labor como extensionista, recordando que a quien será el Presidente del Plan Agropecuario, lo conoció en el año 85 cuando en sus jornadas prácticas como estudiante de agronomía, fue a conocer su trabajo en la Cooperativa CALOL de Ombúes de Lavalle.

Un nuevo comienzo

El Ing. Esteban Carriquiry, Presidente entrante, agradeció al Ministro y subsecretario de Ganadería Agricultura y Pesca, por confiarle el cargo. Destacó también el prestigio de la institución y su cercanía con los productores. Destacó que “El Plan Agropecuario está integrado por productores y debe atender sus demandas, pero no debemos olvidarnos que está financiado por la sociedad a la que hay que rendirle cuentas”.

El novel Presidente destacó el compromiso de ser eficientes con un magro presupuesto. Entre sus propuestas de acción, subrayó la necesidad de definir un Plan Estratégico con las gremiales agropecuarias, para planificar el trabajo institucional.

Hizo referencia a la necesidad de ser innovadores y utilizar las herramientas disponibles para llegar a más productores, una opción son las virtuales para lograr este objetivo, otra la transferencia horizontal, entre pares de productores, como los grupos CREA.

Carriquiry, también se refirió a la necesidad de articualr con otras instituciones refiriéndose específicamente a INIA, “Tenemos que generar un impacto tecnológico en lo productivo pensando en la sustentabilidad ambiental y social. Ese trabajo, que no es poco, lo vamos a realizar con otras instituciones del Estado y el INIA es un socio fundamental, porque en INIA está la generación de tecnología y el Plan debe hacerla llegar a los productores”

Se refirió a la articulación con las organizaciones tradicionales de productores, pero también a otras, “las nuevas que se están creando en los últimos tiempos basadas en los recursos naturales y tecnologías del proceso”.

Para finalizar, el nuevo jerarca hizo referencia que la nueva gestión se apoyará y serán su guía, lo que llamó las 3 E, “la E de eficiencia, porque con los recursos escasos vamos a tener que hacer un gran trabajo; la E de la efectividad, porque con ese trabajo debemos generar los efectos que queremos en la producción; y la E de la eficacia, para que ese trabajo sirva para las cosas que tenemos que lograr”.

El apoyo del ejecutivo

Para finalizar el evento, el Ministro Uriarte tomó la palabra y agradeció al Ingeniero Pauletti el trabajo y el deber cumplido como Presidente.

Más tarde se tomó un tiempo para recordar sus años en el Plan Agropecuario, “este Plan lo vi nacer, hubo situaciones difíciles, un equipo que se fue renovando, incluso alguno llegando a Ministro”. Rememoró una institución generadora de nuevas y desafiantes ideas, recordó la génesis de la trazabilidad y los remates por pantalla, entre otras innovaciones generadas en el Plan Agropecuario.

Luego le habló directamente al nuevo Presidente, manifestándole que se encuentra en buenas manos, en una gran institución y que él tiene todas las condiciones como profesional y humano para que esta institución cumpla el fin para la que fue creada, siendo de los productores y para los productores. Pidió al cuerpo técnico que lo acompañen y que se aproveche esta gran herramienta para el desarrollo rural, desarrollo humano, tecnológico y productivo. Le deseo la mejor de las suertes y le prometió acompañarlo durante su labor.

Fuente: Plan Agropecuario