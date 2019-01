-Puede asegurarse que enero es un mes a contramano, para más de un quehacer.

Desde lo económico a lo social.

Las limitaciones en la capacidad de respuesta económica, después de las festividades de fin de año, más el Día de Reyes.

Es necesario tener en cuenta estas razones, para que se sumen a la conclusión, después de una noche de desencantada recaudación.

Pero además, el efecto de la televisión tantas veces expuesto como motivo, para que la asistencia a favor no se corrobore en los hechos.

El sábado pasado a las 19.30′ se enfrentaban Uruguay y Paraguay por el Campeonato Sudamericano en categoría Sub 20. La celeste debía echar el resto para avanzar al hexagonal. Motivación puntual del aficionado.

Hubo que aguardar el mandato de la lógica misma: la no respuesta en el Dickinson, con Salto enfrentando a Fray Bentos, por la nueva fecha del Campeonato del Interior.

NO SE ALCANZARON LAS 500

El informe del gerente de la Liga, José Luis Sabarrós a

EL PUEBLO, no abriga dudas. Una venta de entradas y recaudaciones, virtualmente irrisorias.

Tan solo 436 boletos expendidos y por todo todo concepto, la taquilla fue de $ 65.400. En cualquier doble jornada del Campeonato Salteño de la “A”, se produce ese número de boletos expendidos.

En el sector del Dickinson (tribuna “Esc. Fernando Irazoqui), se orilló la venta de 60 entradas.

Hay que tener en cuenta que por momentos el clima se planteó amenazante. Esa condición pudo haber marcado la influencia adversa también. Lo cierto es que el aterrizaje se produjo: de la venta a la recaudación.

Un doble macanazo.