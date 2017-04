Con triple jornada esta noche en el gimnasio de Universitario, prosigue la disputa de una nueva fecha del campeoanto “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales

En la jornada de hoy, con tres partidos en el gimnasio del Club A. Universitario, prosigue la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Sin dudas momento clave, y como hemos venido analizando en ediciones anteriores, esto vale para las dos divisonales. Recta final de la fase regular de competncia que sin dudas será apasionante, interesante, y donde la incógnita está planteada, de cara a lo que básicamente serán los equipos que consigan los primeros lugares, y aquellos que siguen con el objetivo planteado de sumar la mayor cantidad de puntos posibes de aquí, al cierre de las ruedas que se están jugando.

En la divisional de privilegio (“A”), ya se jugará la primera fecha, de la tercera y última rueda, mientras que en la divisional de ascenso (“B”), ya se juega la cuarta fecha, de la segunda y última rueda en fase regular de campeonato.

Seguimos opinando que en el caso de la “A”, solo resta por conocer cuál equipo será el cuarto “liguillero”, ya que los tres primeros clasificados (sin importar el orden final), desde hace varias fechas están decididos. Chaná, Universitario y Ferro Carril, ya tienen asegurado su pasaje a la instancia semifinal, mientras que existen cuatro equipos (Atl. Arsenal, Florida, River Plate, incluso Ceibal), que bregarán en esta tercera rueda por ese cuarto lugar para “meterse” en la lucha por el título de temporada.

Así jugarán:

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Divisional “A”: 1ª Fecha (Tercera rueda)

Divisional “B”: 4ª Fecha (Segunda rueda)

Sábado 8 de Abril

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Hora 19,00: CEIBAL vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 20,30: ATLÉTICO ARSENAL vs UNIVERSITARIO (“A”)

Hora 22,00: G 5 vs PEÑAROL (“B”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Como sigue

Domingo 9 de Abril

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Hora 18,00: CHANÁ vs FLORIDA (”A”)

Hora 19,30: RIVER PLATE vs SALTO ROWING (“A”)

Hora 21,00: DUBLÍN CENTRAL vs ALMAGRO (“B”)

Hora 22,30: TIGRE vs BARCELONA (“B”)

Fecha libre: Saladero (“B”)

Tabla de posiciones “A”

Chaná 33, Universitario 30, Ferro Carril 30, Atlético Arsenal 30, Florida 19, River Plate 14, Ceibal 13, Salto Rowing 11

Tabla de posiciones “B”

Almagro 31, Barcelona 31, Tigre 28, Parque Solari 25, G 5 21, Atlético Juventus 19, Dublín Central 10, Peñarol 10, Saladero 6.