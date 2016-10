Una nueva suspensión de un partido de básquetbol se produjo anoche en cancha del Atl. Juventus, del partido que debía jugar el local recibiendo a Círculo Sportivo, en lo que fuera el compromiso en categorías Reservas, el mismo debió ser suspendido a pocos minutos para el final del último cuarto, debido a la lluvia caída en ese momento, y por ende el partido en categoría Mayores (1ª división), también llevó el mismo rumbo, debido a que el rectángulo de juego no se encontraba en condiciones para llevar adelante en forma normal la competencia.

En un tiempo, no hace mucho, se había decidido en reunión del Consejo Superior en el local de la L.S.B, y pensamos lo que informamos debe constar en actas de la sesión a la que hacemos referencia, que cada equipo debía instaurar una cancha alternativa, para cuando su partido en calidad de local no se pudiera disputar ante algún tipo de imprevisto (que pueden suceder, y de hecho han sucedido), para de esa forma no suspender partidos fijados, y respetar el calendario de competencia. No sabemos en que quedó aquella resolución (que fue votada por los delegados de las seis instituciones), pero de hecho en esta temporada ya han sido varios los partidos que debieron ser suspendidos, los que debieron jugarse al final de rueda. Hoy los rivales de turno son Atl. Juventus – Círculo Sportivo, dos de los que sin dudas estarán formando parte del grupo de los tres de “abajo” en la tercera rueda, el tema, y la incógnita se podría plantear, cuando idéntica situación se generase en un partido clave, y por puntos determinantes, donde los involucrados sean otros, y que los mismos deban jugar al final de rueda, ya sabiendo resultados anteriores de rivales directos…es una pregunta.

Siempre pasa algo llegada esta instancia de competencia

Renuncia de Miguel Filippini al Colegio de Árbitros

En los últimos días renunció el integrante del Colegio de Jueces Miguel Filippini, debido a cierto malestar generado por un cambio en una designación. Parecería ser que un par de dirigentes (presidentes) de dos instituciones, manifestaron al propio presidente de la L.S B Rodrigo Lagreca que a determinada dupla no la aceptaban para sus partidos. Ante esto, y en pensamiento apresurado seguramente, el árbitro Camilo Cunha manifestó también su intención de dar un paso al costado, cosa que al final no sucedió. Llegada esta instancia de competencia, siempre algo pasa, en referencia al arbitraje, ya fueron convocados, y están viajando a Salto, los árbitros sanduceros Gerardo Tagliani, y Marcelo Alvarez, quienes desde hace ya un buen tiempo, y varias temporadas, se suman a esta altura de la competencia a los colegiados salteños.