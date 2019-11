Básquetbol salteño. Hoy inicia la disputa de la quinta, y última fecha de la 2ª rueda en primera división

En la jornada de hoy martes a la noche, tal cual lo fijado en el calendario de competencia, estará iniciando la disputa de la quinta, y última fecha del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores (1ª división).

Tal cual lo informábamos en nuestro suplemento deportivo de ayer lunes, tras lo que fueran los resultados registrados en la cuarta fecha, la que cerró el pasado sábado con la victoria de Universitario, y ya había tenido los triunfos de Ferro Carril y Nacional respectivamente, la tabla de posiciones no sufrió variantes sustanciales, ya que los tres equipos de “arriba” mantuvieron sus ubicaciones con Nacional, Ferro Carril y Universitario ocupando las tres primeras posiciones, mientras que Atlético Juventus, Salto Uruguay y Círculo Sportivo también mantuvieron las ubicaciones en tabla que ostentaban previo a jugar la cuarta fecha.

Hoy martes inicia la quinta (última) fecha de la segunda rueda con el choque que sostendrán Atlético Juventus vs Nacional en el gimnasio “Héctor “Chochó” Llona” a la hora 21,00.

Dicha fecha proseguirá el viernes 15/11 con el compromiso que llevarán adelante Ferro Carril vs Universitario en el polideportivo “franjeado”, y se completará dicha fecha el próximo día sábado 16/11 con el compromiso que sostendrán Salto Uruguay vs Círculo Sportivo en el gimnasio “Dr. Juan J. Galbarini”.