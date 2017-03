Básquetbol Salteño Formativas.

En la jornada de hoy lunes, se estarán disputando los partidos entre Atl. Juventus vs Universitario, los que debieron ser suspendidos el miércoles próximo pasado debido a las inclemencias del tiempo. De esta forma, se estará completando la primera fecha del Apertura en el campeonato “Salteño” de las divisiones Formativas.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

1ª Fecha: Torneo Apertura (1ª Rueda)

Escenario: Cancha del Atl. Juventus

Valor de la entrada. General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: Sub 13 (Minis)

Hora 19.30: Sub 14 (Preinfantiles)

Hora 21.00: Sub 18 (Cadetes)

ATLÉTICO JUVENTUS vs UNIVERSITARIO