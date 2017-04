Cuádruple jornada esta noche en el gimnasio de Universitario para proseguir con la disputa de una nueva fecha del

campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales

Con cuatro partidos en la jornada de hoy en el gimnasio del Club A. Universitario, prosigue la disputa de una nueva fecha del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Y como hemos venido opinando en ediciones anteriores, incluso antes de iniciar esta última rueda en fase regular de campeonato tanto en la “A”, como en la “B”, a partir de ahora todos saben lo que se juegan, hablando siempre de cara a lo que se viene para todos en unos días…nada más, y nada menos que la instancia decisiva en semifinales.

Porque a modo de ejemplo, si de la divisional de privilegio hablamos, queda muy claro que ya se conoce desde hace varias fechas el nombre de los tres primeros equipos que estarán definiendo la temporada. Chaná, Universitario y Ferro Carril, ya tienen asegurado nuevamente su lugar en la “Liguilla” para volver a ser protagonistas en la definición de temporada en la disciplina a nivel local. Ahora solo resta conocer quién será el cuarto clasificado, y es por eso que de aquí al final de la última rueda en fase regular, todos, y cada uno de los partidos importan, a los de “arriba” para terminar de conocer quién se queda con la tabla del “Acumulado” y el partido extra si no gana la Liguilla, también cada compromiso que tenga involucrados a los escoltas y vanguardistas, adquiere relevante interés, ya que son varios en este caso, los que pugnarán por ser el cuarto equipo clasificado al cuadrangular final, así de simple, así de sencillo.

En la divisional “B”, hoy se destaca Barcelona vs Parque Solari, el puntero juega mañana

¿Quién podrá “frenar” al puntero Almagro?

En lo que refiere a la divisional de ascenso (“B”), seguimos opinando lo mismo que antes de iniciar esta segunda rueda (última en fase regular), ya que todo haría indicar que el equipo de Almagro, si mantiene la regularidad mostrada hasta el momento en cuanto al juego y gana sus partidos restantes, será el equipo del “Hospital” el primer ascendido en forma directa de la temporada, esto es así, Almagro depende de sí mismo para conseguir su objetivo.

Después viene el grupo de escoltas, que más allá de esperar un traspié del puntero Almagro en alguna de las fechas restantes, suponemos debería ser su objetivo seguir sumando de a tres de aquí al final, para de esa forma tener mejor chance, primero para poder alcanzar la punta si el líder Almagro “deja” puntos, sino también para poder luchar por el segundo ascenso (si es que el puntero sigue su “racha” ganadora) fijado por reglamento en forma de disputa para esta temporada en la divisional de ascenso ( “B”).

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”.

Divisional “A”: 2ª Fecha (Tercera rueda).

Divisional “B”: 5ª Fecha (Segunda rueda).

Sábado 22 de abril (Hoy)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00).

Árbitros: (a designar)

Hora 18,00: UNIVERSITARIO vs SALTO ROWING (“A”).

Hora 19,30: TIGRE vs PEÑAROL (“B”).

Hora 21,00: PARQUE SOLARI vs BARCELONA (“B”)

Hora 22,30: ATLÉTICO ARSENAL vs FERRO CARRIL (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.

Cómo sigue

Domingo 23 de abril

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Hora 19,00: G 5 vs ALMAGRO (“B”).

Hora 20,30: CEIBAL vs FLORIDA (“A”).

Hora 22,00: DUBLÍN CENTRAL vs SALADERO (“B”)

Fecha libre: Atlético Juventus (“B”).

Tabla de posiciones (“B”)

Almagro 34, Barcelona 31, Tigre 31, Parque Solari 25, G 5 24, Atlético Juventus 22, Dublín Central 10, Peñarol 10, Saladero 6.